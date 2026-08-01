Tras el robo, un hijo de Wanda Nara "quería dormir con un cuchillo”

Wanda Nara compartió los pormenores del difícil presente que atraviesan sus hijos luego del violento asalto sufrido en su casa de campo de Milán. En un nuevo giro de la causa, se confirmó que la justicia de Italia apunta ahora contra el ideólogo del hecho.

Sin embargo, el foco principal de la mediática reside en las consecuencias psicológicas, las cuales requirieron intervención profesional inmediata. Al respecto, señaló que "Me llegó un pedido de la licenciada que acompaña a las nenas, me dijo la psicóloga de las nenas que le mande todos los vídeos donde aparecen mis hijos porque encontraba en una de ellas un trauma grande de algo que también sucedió esa noche para ayudarla".

Ante esta situación, la prioridad de la madre fue brindar contención frente al miedo instalado en el seno familiar. Los hijos mayores se trasladaron temporalmente con su padre para buscar tranquilidad, mientras la justicia italiana habilitó el regreso de la mediática y sus hijas a la Argentina.

Wanda Nara detalló que "Primero quise tratar de tranquilizar a todos los chicos, los más grandes están súper asustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos, el lunes viene para acá a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche".

Uno de los testimonios más impactantes refiere al estado de alerta constante del hijo mayor, quien manifestó una profunda sensación de vulnerabilidad ante lo ocurrido. La empresaria reveló que "Mi hijo más grande estaba con un cuchillo en la mano y me decía ‘mamá, la puerta, un cuchillo’. Quería dormir con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia".

Además, los jóvenes cargan con un sentimiento de responsabilidad por no haber intervenido durante el incidente. Sobre este punto, la mediática indicó que "Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado".

En medio de la crisis, Wanda Nara intentó contactar a Mauro Icardi para informarle sobre lo sucedido en la emisión de América, aunque no obtuvo los resultados esperados. La empresaria afirmó que el futbolista "Tiene tres llamadas mías y mensajes diciendo que por favor me llamara, que quería escribir para contarle esto. Nunca me contestó".

Ante la falta de comunicación directa, buscó otras vías de contacto externas. La mediática concluyó que "Se lo comuniqué a Fernanda Matera, que es nuestra intermediaria, pero yo sentía que una urgencia así también tenía que venir desde mi lado y Fernanda me respondió lo mismo, que nunca tuvo respuestas de la escuela".