Tras el subcampeonato, la Selección de hockey llegará a San Juan este lunes

La Selección Argentina masculina de hockey sobre patines regresará a San Juan este lunes 19 de octubre, luego de consagrarse subcampeona del mundo en los World Skate Games Asunción 2026. La delegación tiene previsto aterrizar a las 15.20 en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, tras caer ante Francia en una dramática final que se definió por penales.

La llegada marcará el cierre de una etapa para dos referentes históricos: José Luis “Negro” Páez, quien dirigió su último partido como entrenador de Argentina, y Lucas Ordóñez, que disputó su último Mundial con la camiseta albiceleste.

El regreso después de una final dolorosa

Argentina quedó a un paso de conquistar su séptimo título mundial. En la definición disputada este domingo 18 de octubre en Asunción, el equipo dirigido por Páez igualó 2-2 ante Francia, con goles de Ezequiel Mena y Lucas Martínez, pero terminó perdiendo en los penales.

La derrota dejó una mezcla de tristeza y orgullo. El seleccionado había llegado a la final después de eliminar a España, vigente campeón del mundo, también desde el punto penal. Sin embargo, no pudo repetir aquella definición y Francia celebró su primera consagración mundialista.

Para Páez, el desenlace significó una despedida distinta a la soñada. El entrenador sanjuanino, que había conducido a Argentina al título mundial en el estadio Aldo Cantoni en 2022, cerró su ciclo con otra final internacional. Ordóñez, por su parte, terminó su última participación mundialista con una nueva medalla para su extensa trayectoria.

San Juan espera a sus subcampeones

La llegada a Las Chacritas será el último capítulo de la participación argentina en el Mundial de Paraguay. Los jugadores volverán a una provincia donde el hockey sobre patines ocupa un lugar central en la identidad deportiva y donde buena parte de sus protagonistas comenzaron sus carreras.

Más allá de la tristeza por la final perdida, el regreso tendrá el valor de reconocer a un equipo que volvió a colocar a Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.

La cita será este lunes 19 de octubre, a las 15.20, en el aeropuerto de Las Chacritas, en 9 de Julio, donde está previsto el arribo de los subcampeones mundiales.