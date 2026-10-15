Tras el temporal en San Juan, el SMN reveló si este jueves lloverá

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la jornada en San Juan amaneció con un panorama gris y ráfagas procedentes del sector sur. Los especialistas explicaron que el ingreso de este frente fresco generará inestabilidad generalizada en gran parte del territorio provincial durante las próximas horas.

La probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá entre el 10% y el 40% a lo largo de la mañana. Los meteorólogos anticipan que hacia la tarde podrían desarrollarse chaparrones puntuales en distintas localidades, antes de una leve mejoría estipulada para el horario nocturno.

Las estimaciones térmicas prevén una marca mínima de 10 grados y una máxima que no superará los 17 grados. El organismo oficial detalló que los vientos registraros oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora, manteniendo el ambiente templado a frío.

Los departamentos más afectados por la caída de agua serían Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Las autoridades locales informaron que el presupuesto de contingencia para el área civil ya cuenta con un fondo de $50000000 para asistencia inmediata.

El fenómeno generó preocupación en los sectores productivos debido a los antecedentes de granizo en distritos agrónomos. Las cuadrillas municipales iniciaron relevamientos preventivos en los accesos principales para asegurar el escurrimiento correcto de las calzadas ante nuevos milímetros de acumulación.