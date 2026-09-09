Tras el video íntimo de Gastón Edul, se supo por qué Nati Jota lo abandonó

Los intercambios de complicidad y las insinuaciones al aire entre la conductora y el periodista deportivo marcaron la agenda durante largo tiempo en la pantalla de Olga, donde el público alimento la expectativa de un romance fuera del estudio.

Detrás de esa dinámica televisiva surgieron datos que explican la falta de concreción de la relación. En el espacio de stream Ya Fue Todo, emitido por Jotax Digital, el panelista Ale Castelo dio detalles sobre los intentos fallidos de ambos.

Según relato Castelo, al inicio del acercamiento mediático Gastón intentó proximidad con la conductora y ella no le dijo un no rotundo pero se hizo un poco la distraída. Sin embargo, la situación se invirtió más adelante. El propio Castelo agrego que me cuentan que en el Mundial Nati quiso que pasara algo con Edul, pero, de muy buena manera, él le dijo que no.

Para ratificar estos sucesos, el cronista Santiago Sposato consulto de manera directa al protagonista de la historia. El periodista deportivo le expreso a Sposato que "No coincidimos en los tiempos, pero nos queremos".

Con esa declaración, la figura del periodismo deportivo cerro las dudas y ratifico que los intentos existieron, aunque la falta de sincronización impidió que el vinculo prosperara más allá de las pantallas.