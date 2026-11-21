Después del viento Zonda, llega la posibilidad de lluvia a San Juan. Este sábado 21 de noviembre, el tiempo tendrá un cambio de condiciones durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026: luego de una tarde marcada por las altas temperaturas bajo alerta por ráfagas de viento, el pronóstico anticipa chaparrones durante la noche, justo cuando miles de sanjuaninos se preparan para disfrutar de los recitales de Andrés Calamaro y Diego Torres en el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito.

La jornada comenzó con una alerta amarilla por viento Zonda que había sido comunicada durante la mañana por la Dirección de Protección Civil. El aviso meteorológico N° 62/26 anticipó la ocurrencia de este fenómeno durante la tarde del sábado en distintos sectores del territorio provincial, incluido el Gran San Juan.

Según el organismo, se esperaban velocidades de entre 20 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podían superar puntualmente los 65 km/h. Además, advirtió que el Zonda podía provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Después del Zonda, llegan los chaparrones a San Juan

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado, las condiciones comenzarán a cambiar hacia el cierre de la jornada. Durante la tarde se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que para la noche se anuncian chaparrones dentro del mismo rango de probabilidad.

En cuanto a las temperaturas, la máxima prevista es de 35 °C y durante la noche el termómetro descenderá hasta los 25 °C. Por lo tanto, quienes concurran a la Fiesta del Sol encontrarán un ambiente cálido, aunque deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias.

El viento también será un factor importante. Durante la tarde se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la noche, las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De esta manera, la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol tendrá un pronóstico cambiante: después del Zonda y el calor, podrían llegar los chaparrones mientras el público disfruta de los espectáculos principales en Pocito.