Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial para advertir a los conductores sobre las condiciones climáticas adversas que afectarán a la provincia durante las próximas horas. El organismo nacional pidió máxima precaución a quienes deban transitar por los corredores viales sanjuaninos debido a la llegada de un frente de inestabilidad que complicará la visibilidad y la adherencia en la calzada.

El informe técnico señala que el fenómeno comenzará con el ingreso de viento sur a partir de las 22 horas de esta jornada. Se espera que las ráfagas alcancen velocidades sostenidas de 45 km/h con picos máximos que llegarían hasta los 78 km/h, soplando con intensidad a lo largo de toda la traza de la Ruta 40 en territorio provincial.

Asimismo, el reporte meteorológico indica que se observarán tormentas aisladas desde las 2 de la madrugada del domingo. Esta inestabilidad afectará principalmente a la zona este del departamento Caucete y al sector sur de Valle Fértil, dejando un registro de precipitaciones estimado en 1.2 mm en promedio sobre las rutas de esa región.

Finalmente, las autoridades confirmaron que estas condiciones climáticas adversas comenzarán a perder fuerza con el correr de la madrugada. Según las estimaciones oficiales, tanto el viento sur como las lluvias disminuirán totalmente hacia las 7 de la mañana del domingo, momento en el que se espera una mejora gradual para la circulación vehicular.