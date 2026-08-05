Tras Enner Valencia, ¿quién es el otro goleador que busca Boca?

Boca Juniors mantiene activo su trabajo en el mercado de pases actual. Luego de concretar el arribo del ecuatoriano Enner Valencia, quien llegaría a Argentina durante el próximo fin de semana, la institución ahora apunta sus cañones hacia Ezequiel Chimy Ávila para fortalecer la zona ofensiva. El delantero santafesino se encuentra actualmente con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Real Betis de España el pasado mes de julio.

Esta determinación de la comisión directiva responde a un diagnóstico específico sobre el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena. La lesión de Adam Bareiro, cuya fecha de retorno a las canchas es incierta, y las recientes críticas hacia Miguel Merentiel por la falta de eficacia frente al arco apuraron la búsqueda de un nuevo atacante. Si bien Ávila registró tres goles en 30 partidos disputados en su última etapa, el cuerpo técnico valora positivamente su capacidad de asociación con sus compañeros de ataque.

El club de la Ribera ya había explorado otras opciones anteriormente, pero decidió descartar los fichajes de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini debido a sus elevados costos económicos.

Sin embargo, Boca Juniors no es el único interesado en el ex jugador de San Lorenzo. Rosario Central también mantiene conversaciones abiertas con el futbolista, quien podría verse tentado de unirse al equipo rosarino para compartir vestuario con su hermano, Gastón Ávila.

En cuanto al armado del plantel, la salida de Marcelo Saracchi a la liga de Estados Unidos y las cesiones de los juveniles Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri generaron tres cupos disponibles para refuerzos. Con la plaza ocupada por Valencia, la eventual llegada de Ávila dejaría una vacante adicional que el club planea utilizar para contratar a un defensor central.

La trayectoria del Chimy Ávila incluye pasos por Tiro Federal y San Lorenzo antes de su desembarco en Europa en 2017. Tras destacarse en Huesca y Osasuna, el delantero llegó a formar parte de la prelista de la selección española de Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024, aunque finalmente no fue convocado para el torneo continental.