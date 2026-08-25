Tras Evangelina, Ian Lucas confirmó a un nuevo integrante de la familia

La llegada de una nueva mascota suele marcar un antes y un después en cualquier hogar, pero cuando ese acontecimiento se produce de manera inesperada y de la mano de un amigo entrañable, la carga emocional se multiplica. El influencer y ganador del certamen MasterChef Celebrity, Ian Lucas, experimentó este momento particular al recibir un obsequio que alteró por completo su rutina diaria y conmovió a su amplia comunidad digital en las plataformas de interacción social.

El acontecimiento se gestó en el transcurso de una transmisión en vivo en la plataforma TikTok. A través de una videollamada a la distancia, el creador de contenido uruguayo Fede Vigevani guio a su colega hacia un paquete misterioso que lo esperaba en su propio domicilio. En medio de un clima de bromas, risas y especulaciones, el joven fue guiado de manera paulatina hasta encontrarse cara a cara con una cachorra. Al percatarse del contenido del paquete, el joven exclamó "Sorpresa..." con una mezcla de incredulidad y alegría.

La incredulidad inicial se mantuvo durante algunos instantes, ya que el destinatario sospechaba que se trataba de una broma pesada de sus compañeros de trabajo. Ante sus dudas, su colega lo alentó y le dijo "Son unos pelo... Abrí. Despacito" para disipar cualquier sospecha de engaño. Posteriormente, el uruguayo añadió con convicción que se trataba de "Un regalito para vos", complementando sus palabras con una frase que explicaba el origen de la idea: "Tanto que querías un perro, ahí tenés".

El registro fílmico de la escena capturó el instante de mayor emotividad, en el que el joven se mostró visiblemente conmovido por la situación. Ante el noble gesto de su amigo de tantos años, solo atinó a responder "Sos el único, amigo" con un tono de sincera gratitud. Su colega, queriendo reafirmar que la entrega era real y no una broma pasajera, le explicó la profunda razón que lo impulsó a tomar la decisión: "Es en serio. No, no pienses que es una broma, es en serio. Todo el tiempo me decías que querías un perro en tu casa. Esa es mi forma para acompañarte cuando no esté ahí".

Pocos momentos después, el creador de contenido decidió formalizar la llegada de la pequeña cachorra de raza chow chow a la que bautizó con el nombre de Paris. Con una serie de fotografías que inmortalizaron el encuentro inicial, el joven creador de contenido digital redactó un tierno mensaje en sus perfiles oficiales para dar a conocer a la nueva integrante: "Les presento a @itsparisdm Gracias al tío @fedevigevani". Además, de manera casi inmediata, le creó una cuenta propia en la red Instagram, la cual superó los 34.000 seguidores en cuestión de pocas horas.

La reacción de la comunidad digital ante la publicación de las imágenes y el video de presentación de Paris no se hizo esperar. Entre los miles de comentarios y felicitaciones de los usuarios de internet se destacaron frases como "Qué linda sorpresa que te dio", así como palabras de aliento que expresaban "Qué linda compañía" y afirmaciones contundentes como "Amigos así son muy pocos". La calidez de las interacciones continuó con mensajes como "Felicidades, es un gran amigo", además de otros que decían "Tenés un muy buen amigo, Ian" y "El mejor amigo de todo".

Aún conmovido por la sorpresiva e importante llegada de Paris a su vida cotidiana, el influencer aprovechó la cámara y le hizo una cordial invitación a su colega uruguayo para que viaje a visitarlo y conocer a la cachorra de manera presencial. En tono de complicidad y risas, le reclamó públicamente: "Ahora tenés que venir a visitar a tu sobrina. ¿Cuándo vas a venir? Mirá... ¿Cuándo vas a venir a visitarme?".

Este particular acontecimiento afectivo se produce en un marco de notables logros personales y profesionales para el creador de contenido. Pocos días antes de este suceso, el miércoles, el joven celebró de manera pública la adquisición de un vehículo de alta gama, fruto de su esfuerzo en la producción de contenido digital. En su mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores de toda la vida, expresó: "Cumpliendo un nuevo sueño. Los gustos se dan en vida. Comparto todo con ustedes hace años, así que les quería compartir esto también que es gracias a quienes están leyendo esto". Asimismo, completó su reflexión motivacional agregando: "Después de mucho sacrificio, y remarla, les prometo que siempre llegan los resultados. Motívense y métanle que todo llega. Los amo. Gracias siempre. Los que venimos de abajo no tenemos freno".

Con la llegada de Paris y la compañía de su círculo de afectos más íntimo, el joven influencer continúa consolidando su trayectoria en el ámbito digital, reafirmando los valores de la amistad sincera y el agradecimiento constante hacia aquellos que lo apoyaron desde sus comienzos.