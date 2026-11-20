La situación legal de Mauro Icardi suma un nuevo capítulo luego de que la Justicia decidiera rechazar la apelación presentada por su defensa en la causa que involucra a su hija mayor. De esta manera, el delantero continuará sin poder acercarse ni mantener ningún tipo de comunicación con la niña durante un plazo de 45 días, medida que rige desde el fin de semana en que ocurrió el escándalo.

La novedad fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio a través de sus plataformas digitales, donde brindó detalles de la resolución. "Le declararon mal concedido el recurso de apelación a la prohibición de contacto con la menor por cualquier medio por 45 días", informó la comunicadora, dejando en claro que el deportista tiene vedado tanto el contacto presencial como el telefónico o virtual.

El recurso legal había sido impulsado por Francisco Oneto, el nuevo representante legal del jugador, quien cuestionó los fundamentos de la restricción impuesta. En su presentación, el letrado argumentó que "la escala de riesgo está sostenido sobre hechos inexistentes", aunque los magistrados desestimaron el planteo, posiblemente por haber sido presentado fuera de los tiempos procesales establecidos.

Esta medida cautelar se originó tras una denuncia penal por presuntas lesiones leves radicada por la propia menor. Luego de que varios profesionales médicos revisaran a la niña, el juez interviniente resolvió dictar la orden de alejamiento. Si bien la menor todavía no declaró en Cámara Gesell, tanto el futbolista como Wanda Nara ya solicitaron a los tribunales que se realice dicha pericia.

Los problemas en los tribunales no terminan ahí para Mauro Icardi, ya que en los últimos días acumuló otras resoluciones desfavorables en su contra. Los jueces también le negaron una medida cautelar con la que buscaba impedir que Martín Migueles tuviera contacto con sus hijas, al tiempo que desestimaron su pedido personal de contar con un botón antipánico y una restricción perimetral.

Por su parte, la China Suárez atravesó una situación similar en el ámbito legal y tampoco obtuvo respuestas favorables. La actriz había solicitado medidas de protección tras el fuerte cruce que protagonizó con Wanda Nara en la puerta de la casa de los sueños y en redes sociales, pero la Justicia decidió rechazar de plano su requerimiento.