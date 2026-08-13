Tras infidelidades de por medio, dos famosos confirmaron su romance

Santiago Tato Algorta y Luz Tito decidieron poner fin a las especulaciones sobre su relación afectiva. Los exparticipantes de Gran Hermano 2025 utilizaron sus cuentas de Instagram para publicar un video grabado en Punta Cana donde se los ve compartiendo un beso frente al mar caribeño. Para acompañar el clip que rápidamente alcanzó gran repercusión digital, ambos eligieron la frase "Mi corazón está feliz".

La noticia generó una respuesta inmediata de sus antiguos compañeros de convivencia. Daniela Celis alentó a la pareja con un efusivo "DALEEE GRITALOOO AL MUNDOOO ENTEROOO", mientras que Ulises Apóstolo, quien obtuvo el segundo puesto en el certamen, bromeó diciendo "Estoy tan sorpresa como todos ustedes".

Por su parte, Catalina Gorostidi expresó "¡ME ESTÁN JODIENDO! Nunca lo hubiese imaginado. Viva el amoooooor". La agencia Multitalent, que representa a ambos jóvenes, calificó el hecho como "El secreto más difícil que tuve que guardar en mi VIDA". Fefe Bongiorno, Luchi Patrone, Chiara Mancuso, Lizardo Ponce y Pepe Ochoa también se sumaron a los saludos en la publicación.

El vínculo entre el ganador del reality y quien ocupó el tercer lugar comenzó durante la competencia televisiva. En aquel entonces, Luz mantenía un noviazgo con un joven español conocido como Pestañas, quien convivió unos días con ellos en la casa. Tras su salida, ella confirmó la ruptura en buenos términos y explicó que "Fue relindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada".

A pesar de los avistamientos previos y los mensajes públicos, como el que Santiago del Moro envió a través del cronista Santiago Riva Roy diciendo "Santi del Moro dice ‘mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas’", la pareja había mantenido la reserva. En entrevistas brindadas a fines de junio, Luz había manifestado que "Yo me enamoré y es hermoso" y destacó de su compañero su "sensibilidad y caballerosidad". En esa misma línea, Tato confesó que "Estoy feliz mal. Estoy rebien, sintiendo cosas que nunca había sentido".

Al ser consultado sobre la reciprocidad de esos sentimientos, Algorta prefirió la cautela al declarar "No sé, yo solo puedo hablar de lo que me pasa a mí". No obstante, con el tiempo empezaron a mostrarse más cercanos compartiendo planes conjuntos. Luz complementó esta idea afirmando que "Estamos compartiendo un montón y estamos fortaleciendo nuestro vínculo, que es lo que decíamos dentro de la casa". En otra oportunidad, Tato reconoció que "Nos vemos, hacemos muchos planes juntos y estamos muy bien", sellando así el camino hacia el blanqueo oficial en el Caribe.