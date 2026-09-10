Tras insultar a Messi, la capitana de Las Leonas hizo un duro descargo

Vicky Granatto, integrante de Las Leonas, quedó envuelta en una inesperada polémica después de que se viralizara un fragmento de una entrevista en la que habló sobre Messi. La jugadora platense había cuestionado la importancia que algunas de sus compañeras le dieron a recibir un saludo del capitán de la Selección argentina. Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes sociales y recibió críticas de distintos usuarios.

La frase que generó la controversia fue contundente: "Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada". Luego, Granatto hizo referencia a las grandes figuras de la historia del hockey argentino y destacó a Luciana Aymar, Mercedes Margalot, Cecilia Rognoni y Magdalena Aicega. El fragmento se viralizó y provocó una fuerte discusión en redes.

Ante la repercusión que tuvieron sus declaraciones, la jugadora decidió tomar una determinación: salir públicamente a aclarar sus dichos. Granatto explicó que la frase había sido extraída de una entrevista realizada una semana antes y que, según su versión, el recorte había cambiado el sentido de lo que quiso expresar. "En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto", comenzó diciendo en su descargo.

La integrante de Las Leonas aseguró que su intención nunca fue desmerecer a Messi ni cuestionar su importancia. Por el contrario, explicó que buscaba poner en valor a las históricas referentes del hockey argentino y el legado que dejaron en ese deporte. "Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey", sostuvo Granatto. Sin embargo, el hate aumentó tanto que decidió poner su perfil de Instagram en privado para evitar los mensajes negativos.

La deportista también reconoció que todo lo ocurrido le provocó un profundo malestar. La repercusión del fragmento hizo que sus palabras fueran interpretadas de una manera diferente a la que, según explicó, había pretendido transmitir. Por eso decidió hablar directamente con sus seguidores y brindar su versión de lo sucedido. "Me hace muy mal", expresó al referirse al impacto que tuvo la polémica.

En su explicación, Granatto volvió a destacar a las figuras que marcaron la historia del hockey argentino. La jugadora mencionó especialmente a Lucha Aymar, Mechi Margalot, Ceci Rognoni y Magui Aicega, a quienes considera referentes fundamentales de Las Leonas. Su intención, según explicó, fue reivindicar a esas deportistas y remarcar el enorme recorrido que tiene el seleccionado argentino de hockey.

La polémica se había instalado rápidamente luego de que el fragmento de la entrevista comenzara a circular en redes sociales. Allí, sus declaraciones fueron interpretadas como un ninguneo hacia Lionel Messi, algo que Granatto rechazó de manera categórica. Con su descargo, buscó explicar el contexto de sus palabras y dejar en claro que no pretendía establecer una comparación entre el fútbol y el hockey.

De esta manera, Vicky Granatto decidió romper el silencio después de la repercusión que generaron sus dichos sobre Messi. La integrante de Las Leonas sostuvo que sus palabras fueron "absolutamente sacadas de contexto" y que su objetivo había sido defender y poner en valor a las referentes de su deporte. Con el fuerte descargo, buscó cerrar una polémica que le generó un importante malestar.