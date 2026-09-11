Tras la AFA, investigan por otra causa de corrupción al Chiqui Tapia

La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita dio inicio a las medidas de prueba para examinar la evolución patrimonial de Claudio Tapia por su labor en la empresa pública encargada del tratamiento de residuos en el AMBA. El expediente, asignado al juez Ariel Lijo tras la resolución de un conflicto de competencia en la Cámara Federal porteña, busca determinar la consistencia entre los ingresos del funcionario y sus gastos efectivos.

El proceso legal deriva de una presentación efectuada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, firma que finalizó su vínculo contractual con la AFA para la organización de partidos de la Selección Argentina. La acusación sostiene que la riqueza del dirigente registró un incremento injustificado del 1000% a lo largo de ocho años de desempeño en la entidad interjurisdiccional.

Las diligencias dispuestas contemplan requerimientos oficiales sobre las declaraciones juradas remitidas por el investigado, así como registros de bienes inmuebles, cuentas en entidades bancarias y mediciones de su nivel de consumo habitual. La actuación institucional se centra en el organismo estatal que también gestiona el cobro de peaje en el Camino del Buen Ayre, donde el imputado percibe $100.233.144 al año por una dedicación informada de 15 horas a la semana.

El imputado ejerce la titularidad del CEAMSE desde 2024, tras incorporarse a su directorio como vicepresidente en 2015. La indagación judicial no abarca su rol al frente de la AFA por tratarse de una función desempeñada ad honorem.