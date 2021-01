Tras la aparición de los polémicos videos, Gramajo echó al coordinador de la Intendencia de Chimbas

Apenas tomaron estado público dos videos que mostraban al coordinador general de la Intendencia de Chimbas, Juan Garay, bebiendo y filmando mientras conducía su automóvil, el jefe comunal Fabián Gramajo decidió desvincularlo de la gestión, cargo que ocupaba desde el año 2015.

DIARIO HUARPE difundió la grabación en la que se ve no sólo a Garay con el celular en una mano y un vaso en la otra mientras estaba sentado en la butaca del conductor de su auto, sino que además una joven que lo acompañaba iba guiando el volante. Un acto de total irresponsabilidad que podría haberles costado la vida a ambos y también a inocentes que se cruzaran en su camino.

A raíz de esto, el intendente Gramajo le aseguró a este medio que en cuanto conoció las filmaciones, en horas de la mañana del pasado lunes, separó del cargo de forma inmediata al empleado municipal. “Ni bien tomé conocimiento del caso, decidí separarlo como corresponde por los medios legales”, afirmó el mandatario chimbero.

“Obviamente que yo repudio este tipo de actitudes, porque la considero como un hecho imprudente y peligroso para los demás, pero también porque son cosas incompatibles para quien ocupa un cargo público”, añadió Gramajo.

A la vez, el intendente afirmó que aún no tiene un nombre para reemplazar a Garay en la función porque “la prioridad era desvincularlo como lo hice desde el primer momento que tomé conocimiento del caso y dejar en claro que esto es de manera inmediata, ya no pertenece al municipio”.

Asimismo repudió lo sucedido: “Es algo incompatible con el cargo que ocupaba. La medida es ejemplificadora para todos aquellos que no entiendan lo que significa ser un servidor público y funcionario. Necesitamos dar el ejemplo, estamos para atender los requerimientos de la sociedad y quien no lo entienda o desvíe ese camino, no podrá seguir acompañándolo. Quienes forman parte de este equipo de trabajo deben ser un ejemplo para la sociedad”.