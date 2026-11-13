La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Seccional San Juan denunció públicamente el estado "deplorable" del campamento Amarillo-Lama, ubicado en la mina Veladero (departamento Iglesia). El gremio advirtió sobre filtraciones de agua, falta de calefacción y riesgo de derrumbe, y le puso un ultimátum a la empresa: "si el próximo lunes no hay respuestas", tomarán medidas.

Ante la consulta de este medio, desde Veladero brindaron su versión oficial y respondieron con un dato concreto: la compañía ya destinó más de US$ 3,4 millones a un plan de recuperación y mejoras de infraestructura en el campamento. La empresa reconoció los inconvenientes, pero aclaró que un estudio técnico descartó riesgos estructurales.

La denuncia de UOCRA

En diálogo con DIARIO HUARPE, Alberto Tovarez, Secretario Adjunto de UocraSan Juan, confirmó que la presentación formal se realizó hace seis días y aún no habían tenido contestación. "Si el próximo lunes no tenemos una respuesta, tomaremos las medidas que tengamos que tomar o lo que nos respalde la ley", advirtió el dirigente gremial.

"Le hemos presentado esa nota a ellos para tratar de que se solucionen porque hace tiempo que venimos dialogando y lamentablemente no estamos viendo solución", expresó Tovarez. Y fue contundente al describir la situación edilicia: "No están los campamentos en condiciones, están muy deteriorados. Eso es lo que hemos planteado y solicitamos, estamos pidiendo lo que los trabajadores piden".

"El trabajo tiene que estar bien comido, bien dormido. Lo que dice la nota es lo que piensa el secretario general, lo que piensa la comisión directiva", sentenció Tovarez.

A través de un comunicado y fotos difundidos en sus redes, el sindicato había detallado las graves fallas: "baños con falta de higiene, duchas colapsadas, módulos y pasillos sin calefaccionamiento, techos y paredes con fisuras, desbordados por nieve". Además, señalaron que la seguridad debe ser integral: "La seguridad también es la comida, las habitaciones, ducha caliente sin riesgos de enfermedades, pasillos calefaccionados y un campamento donde se pueda transitar confiadamente".

Tovarez había señalado este jueves por la tarde que si hasta el lunes no tenían respuesta, iban a pedirle a la parte legal del sindicato que estudie como avanzar y qué medidas tomar. Horas después, la respuesta de la empresa llegó, ante la consulta de este medio.

La respuesta de Veladero y la inversión millonaria

Tras la consulta de DIARIO HUARPE, la operadora de Veladero dio una respuesta, este jueves por la noche.

"Somos conscientes de la situación que presentan algunas instalaciones de nuestro campamento Amarillos y lamentamos los inconvenientes ocasionados a nuestros trabajadores", expresaron.

La empresa atribuyó las fallas a "las condiciones climáticas extremas registradas durante la temporada invernal", que "provocaron afectaciones en la infraestructura y han dificultado el avance de las obras de recuperación". Sin embargo, salieron a llevar tranquilidad respecto al riesgo de derrumbe: "Realizamos una evaluación estructural mediante estudios técnicos especializados a cargo de Anddes, cuyos resultados no identificaron riesgos estructurales ni de derrumbe que comprometieran la seguridad de las personas en las instalaciones evaluadas".

Para atender la situación, la compañía aseguró que puso en marcha un "Plan de Recuperación y Mejoras de Infraestructura, que ya permitió resolver gran parte de las situaciones identificadas". Las obras pendientes incluyen mejoras en los módulos habitacionales, impermeabilización de techos y reparaciones integrales, con una inversión que supera los US$ 3,4 millones.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores y con la mejora continua de las condiciones de nuestras instalaciones", concluyó el comunicado de la empresa, que también aseguró mantener un "diálogo permanente con las partes involucradas".

La situación de los trabajadores en Veladero se da en un contexto climático complejo para la alta montaña sanjuanina, con nevadas récord que ya afectaron la producción de la mina y obligaron a postergar el inicio de la temporada de exploración en la cordillera.