Los mercados financieros internacionales reaccionaron con optimismo este miércoles 4 de noviembre tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La victoria de los demócratas, que consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso, provocó una fuerte suba de las acciones en Wall Street y una caída superior al 8% en los precios internacionales del petróleo.

El resultado electoral representó un duro golpe político para el presidente Donald Trump, quien deberá afrontar la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por la oposición. Sin embargo, los inversores interpretaron el nuevo escenario como una oportunidad para reducir la incertidumbre política y limitar algunas decisiones económicas de la Casa Blanca.

Durante la jornada, el índice Dow Jones avanzaba alrededor del 2,9%, equivalente a más de 1.500 puntos, mientras que el S&P 500 registraba una ganancia del 1,9% y el Nasdaq Composite, que reúne principalmente empresas tecnológicas, subía un 2,1%.

El petróleo cayó más del 8% tras las elecciones

Uno de los movimientos más significativos se registró en el mercado energético, donde los precios internacionales del petróleo experimentaron una fuerte baja.

El barril de Brent, referencia para buena parte del comercio mundial, retrocedía aproximadamente un 8,4% y se ubicaba cerca de los 95 dólares. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía alrededor del 8%, hasta los 88 dólares por barril.

La reacción estuvo vinculada con las expectativas de los inversores sobre una posible modificación de la estrategia estadounidense en la guerra contra Irán.

El nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso podría dificultar la continuidad de determinadas decisiones militares y presupuestarias del Gobierno de Trump, aunque todavía no existen garantías de que se produzca una desescalada del conflicto.

Una eventual reducción de las tensiones en Medio Oriente podría favorecer la estabilidad del suministro de petróleo y disminuir las presiones sobre los precios internacionales de la energía.

Qué pasó con el dólar y el oro

El resultado electoral también tuvo consecuencias sobre otros activos financieros. El dólar estadounidense mostró señales de debilitamiento frente a otras monedas, mientras que los bonos del Tesoro registraron un aumento de sus precios.

En paralelo, el oro volvió a superar los 4.000 dólares por onza, con una suba cercana al 3,5%, en medio de los movimientos de los inversores para reorganizar sus carteras.

La posibilidad de un Congreso dividido políticamente también alimentó las expectativas sobre un mayor control del gasto público y eventuales cambios regulatorios en sectores como la inteligencia artificial y la tecnología.

Un nuevo escenario político para Donald Trump

Los resultados de las elecciones de medio término dejaron al Partido Demócrata con el control del Senado y la Cámara de Representantes, lo que modificará el equilibrio político de Washington a partir de enero de 2027.

Para Trump, el resultado supone un desafío importante, ya que necesitará negociar con legisladores opositores para avanzar con parte de su agenda económica y política.

Aunque la reacción inicial de los mercados fue positiva, los analistas advierten que la evolución de las acciones, el petróleo y las monedas dependerá de las próximas decisiones del Gobierno estadounidense, la continuidad del conflicto con Irán y las perspectivas de inflación y tasas de interés.

La jornada dejó una señal clara: la derrota republicana no solo modificó el escenario político estadounidense, sino que también tuvo repercusiones inmediatas en los principales mercados financieros del mundo.