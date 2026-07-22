La estadía de Thiago Almada en San Juan no solo estuvo marcada por el cariño de los hinchas, sino también por un recorrido que incluyó algunos de los lugares más emblemáticos de la provincia. Tras su visita a la Difunta Correa, el futbolista campeón del mundo sorprendió al aparecer en el santuario de San Expedito, ubicado en el departamento Caucete.

La llegada del mediocampista coincidió con una celebración religiosa, por lo que decenas de personas que se encontraban en el lugar pudieron verlo de cerca. Lejos de pasar inadvertido, Almada se mostró amable con los presentes: aceptó sacarse fotos, firmó camisetas de la Selección Argentina y compartió unos minutos con los fieles que se acercaron a saludarlo.

Como ocurrió durante su paso por Vallecito, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Los videos y fotografías reflejaron el cálido recibimiento que tuvo el jugador, quien en cada uno de los lugares visitados mantuvo una actitud cercana con la gente y no rechazó ninguna muestra de afecto.

El recorrido por Caucete se sumó a una agenda que comenzó apenas aterrizó en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Desde ese momento, Almada recibió el reconocimiento de fanáticos y trabajadores, quienes aprovecharon la oportunidad para llevarse un recuerdo junto al integrante de la Selección Argentina.

La visita también volvió a despertar una historia vinculada a la fe de su familia. Días atrás, el presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías, contó que los padres del futbolista habían llegado a la provincia antes del Mundial para encomendarse tanto a la Difunta Correa como a San Expedito, con el deseo de que su hijo tuviera un gran torneo y la Selección Argentina alcanzara el objetivo.

Ahora fue el propio Almada quien recorrió ambos santuarios, protagonizando una visita que generó repercusión entre los sanjuaninos y dejó una nueva muestra del vínculo que mantiene con los lugares más representativos de la provincia.