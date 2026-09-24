Tras la estafa y robo, L-Gante volverá a trabajar con Maxi El Brother

Despues del severo cruce que puso en jaque su vinculo profesional, Elian Valenzuela y su representante Maxi El Brother lograron reencauzar la relacion laboral mediante la firma de un vinculo renovado que establece reglas operativas muy distintas a las originales.

El conflicto contractual surgido entre el exponente de la cumbia 420 y su manager historico derivó en una mesa de negociacion donde el musico impuso cambios directos en la composicion de su circulo de trabajo. Segun revelo Paula Varela en Intrusos, la reestructuracion implica la salida inmediata de Lourdes, pareja del representante, y el ingreso formal de Yamil, hermano del cantante. La intencion central de Elian apunta a sumar una figura de extrema confianza familiar en la supervision diaria.

El apartado economico tambien sufrio modificaciones drasticas en el reparto de dinero. El esquema habitual fija que Valenzuela cobrara el $70% de los ingresos, mientras que Maxi El Brother percibira un $25% y Yamil se quedara con el $5% restante. No obstante, en caso de que el hermano del artista sea quien consiga de forma directa una contratacion o show, la distribucion de ese dinero variara: Yamil cobrara el $25%, Elian mantendra su $70% y el manager llevara el $5%.

A la par de estos porcentajes de dinero, el acuerdo estipula una mayor fiscalizacion por parte del musico en cada decision de su carrera. “Tiene que chequear todo”, destaco Varela al detallar las exigencias del cantante. La letra chica del contrato cierra definitivamente cualquier reclamo de dinero o disputa legal vinculada al pasado, garantizando borron y cuenta nueva entre ambas partes.

Finalmente, el convenio otorgo al creador de la cumbia 420 el dominio absoluto de su negocio en plataformas en linea. Todo el dinero y los derechos derivados de la explotacion digital quedaran en un $100% bajo la orbita exclusiva de Elian, consolidando esta nueva etapa comercial junto a su historico equipo.