Tras la final del Mundial, cómo quedó el historial entre Argentina y España

El cruce definitivo del Mundial 2026 dejó una huella profunda en la estadística que comparten ambos seleccionados de fútbol. Con la victoria del equipo europeo por 1-0 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, el historial global sumó su capítulo número 15 y rompió la igualdad que existía hasta este domingo 19 de julio.

A partir de este resultado, los europeos tomaron la ventaja con un total de 7 triunfos, mientras que el conjunto sudamericano se quedó con 6 celebraciones y completan el registro apenas 2 igualdades.

La última vez que se habían visto las caras se remontaba al 27 de marzo de 2018. Aquella tarde en el Estadio Metropolitano de Madrid, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli sufrió una dura caída por 6-1 durante la preparación para la cita de Rusia. En ese compromiso no pudo participar Lionel Messi por una dolencia en su aductor derecho, pero sí estuvieron presentes futbolistas actuales como Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

Para encontrar el único antecedente previo en Copas del Mundo hay que viajar hasta el 12 de julio de 1966 en Inglaterra. En la ciudad de Birmingham, por la fase de grupos, los conducidos por Juan Carlos Lorenzo festejaron un triunfo por 2-1 con dos goles de Luis Artime.

Por otra parte, queda en el tintero la Finalissima que debió jugarse el 27 de marzo en Qatar y que se suspendió debido al conflicto bélico en Medio Oriente. La única edición celebrada de este trofeo intercontinental ocurrió en 2022 con la victoria argentina sobre Italia en el mítico Wembley.

La cronología completa de los partidos disputados a lo largo de las décadas se compone de la siguiente manera: el 19 de julio de 2026 con éxito de España 1-0 por el Mundial; el 27 de marzo de 2018 con goleada de España 6-1 en Madrid; el 6 de septiembre de 2010 con victoria de Argentina 4-1 en Buenos Aires; el 13 de noviembre de 2009 con festejo de España 2-1 en Madrid; el 10 de octubre de 2006 con triunfo de España 2-1 en Murcia; el 16 de noviembre de 1999 con resultado a favor de Argentina 2-0 en Sevilla; el 19 de septiembre de 1995 con marcador para España 2-1 en Madrid; el 11 de octubre de 1988 con empate 1-1 en Sevilla; el 10 de octubre de 1974 con igualdad 1-1 en Buenos Aires; el 10 de octubre de 1972 con caída de Argentina 1-0 en Madrid; el 12 de julio de 1966 con la mencionada victoria albiceleste 2-1 en la cita mundialista; el 10 de junio de 1961 con caída 2-0 en Sevilla; el 23 de julio de 1960 con éxito de Argentina 2-0 en Buenos Aires; el 4 de julio de 1953 con festejo argentino 1-0 en Buenos Aires; y el 6 de diciembre de 1952 con victoria sudamericana 1-0 en Madrid.