Tras la goleada, Martín Demichelis dejó un contundente mensaje sobre el presente de River

River Plate, dirigido por Martín Demichelis, logó una victoria tras el 5-1 sobre Barracas Central, asegurando su primer éxito en la Copa de la Liga. La tristeza tras la derrota ante Argentinos Juniors en su debut se había sumado al golpe anímico de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores ante el Inter de Porto Alegre. A pesar de un comienzo inseguro, el equipo “Millonario” pudo recobrarse y celebró un triunfo convincente en su hogar el pasado domingo 27 de agosto.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Martín Demichelis comenzó diciendo: “Lo necesitábamos. El volver a jugar con nuestra gente luego de la eliminación en Brasil por penales y en La Paternal, y tras un arranque difícil, trabado, donde nos costó entrar en nuestro mejor nivel en el primer tiempo. Después mostramos una diferencia abultada en el marcador. Entraron muchos chicos nuevos que se habían encontrado con esas derrotas, por eso era necesario este triunfo”.

“Pido paciencia. Si bien River no te espera y hay que ganar y ganar, hay chicos nuevos. Como Manu que venía de vacaciones en Europa y le tocó debutar en La Paternal, o la defensa nueva con Santi (Simón) por la derecha. Nico (De La Cruz) y Enzo (Pérez) que no fueron titulares con Argentinos. Hubo movimientos y eso repercute. Nos costaron algunos minutos para volver a ser nosotros. Santi (Simón) es un chico de la casa, que se viene entrenando muy bien en esa posición, y me gustó. Hay que aprender y el paso del tiempo lo hará mucho mejor jugador todavía”, agregó el DT del “Millonario”.

Más palabras de Martín Demichelis

Puntualmente sobre los cambios en el equipo Martín explicó: “Con la salida de Lucas (Beltrán), está Miguel (Borja) y Salomón, también está Facundo (Colidio) que lo puede hacer por ahí adentro y Matías Suárez. Lamentablemente no pudo marcar Miguel, que tuvo un buen partido en La Paternal con asistencia y un penal que le hicieron. Le tocó marcar a Rondón en una jugada de jerarquía, que controla bien y define. Le faltaba un gol acá en el Monumental con la gente. Para él es un gol que le va a significar mucho”.

Si bien River Plate incorporó al plantel varios refuerzos, también enfrentó la salida de otros. Sobre la chance de seguir incorporando figuras, Demichelis explicó: “El mercado de pases termina el 31, hasta ahí todo es posible en el fútbol. Pueden venir y comprarte un jugador, que, aunque River no está vendiendo hay cosas que no las podemos manejar como pasó con Beltrán. Creo que no necesitamos nada más, tenemos cuatro meses para trabajar. Soy muy agradecido al plantel que tengo”.