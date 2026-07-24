Tras la muerte de Cintia Ortega, su familia pide ayuda para cuidar a sus siete hijos

La familia de Cintia Johana Ortega atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de la mujer, quien falleció luego de ser embestida por un automóvil en Rawson. Mientras la investigación judicial continúa con un hombre detenido, los allegados de la víctima intentan reorganizar la vida de los siete hijos que quedaron sin su principal sostén económico y afectivo.

Según contó Mónica Cuello, madre de Cintia, los menores quedaron bajo su cuidado y el de una de sus hijas. Actualmente todos residen en una vivienda del barrio Lagares, en Pocito, luego del trágico hecho ocurrido durante la madrugada del domingo sobre el lateral este de la Ruta 40, a la altura de calle General Mosconi.

La mujer explicó que la situación es especialmente difícil porque Cintia era quien mantenía a sus hijos y estaba al frente de su crianza. Además, reveló que una de sus nietas, de 11 años, padece hidrocefalia y requiere atención permanente, cuidados que hasta ahora eran brindados por su madre.

En paralelo, el hijo mayor de la víctima, ya mayor de edad, inició los trámites vinculados a la causa judicial para acompañar el reclamo de justicia por la muerte de su madre y representar a sus hermanos durante el proceso.

El pedido de colaboración

Frente a este escenario, la familia lanzó un pedido solidario para afrontar los gastos diarios que demanda el cuidado de los siete niños.

Mónica Cuello señaló que cualquier colaboración será de gran ayuda para garantizar la alimentación, la vestimenta y las necesidades básicas de sus nietos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con ella al teléfono 264 549-4446.

Mientras tanto, los familiares siguen de cerca el avance de la investigación judicial, con la expectativa de que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se determine la responsabilidad del acusado.

Cómo avanza la investigación

La causa permanece en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y tiene como principal sospechoso a Jorge Gauna, quien continúa detenido.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría sido el conductor del Chevrolet Corsa Classic blanco que embistió a Cintia Ortega cuando caminaba junto a una amiga durante la madrugada del domingo. Tras el impacto, el automovilista abandonó el lugar sin asistir a la víctima.

Los investigadores sostienen que, horas después del siniestro, Gauna habría intentado ocultar pruebas reemplazando el espejo retrovisor derecho del vehículo, una pieza que quedó en la escena del hecho y que fue determinante para orientar la pesquisa. Posteriormente, el sospechoso se presentó en Tribunales, donde quedó detenido mientras continúa el proceso judicial.

Dato complementario

El caso generó una fuerte repercusión en San Juan no solo por la investigación sobre el conductor que habría escapado tras el atropello, sino también por la situación en la que quedaron los siete hijos de la víctima. La familia sostiene que el desafío inmediato es garantizar su cuidado y cubrir las necesidades básicas mientras avanza la causa judicial.