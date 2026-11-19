El fallecimiento de Marcos Camino dejó un vacío enorme en Los Palmeras y desató un fuerte conflicto entre su entorno y el de Cacho Deicas. Aunque en un principio se habló de problemas contractuales y reclamos por dinero, el panelista Pepe Ochoa reveló en el programa LAM que la ruptura es mucho más profunda. Los allegados al fallecido acordeonista responsabilizan directamente a los hijos del cantante por haber provocado una distancia definitiva entre ambos artistas.

Según detalló Ochoa, los históricos referentes de la banda santafesina dejaron de hablarse y nunca más volvieron a verse tras aquella disputa inicial. La familia de Camino sostiene que existió una maniobra deliberada por parte de los descendientes de Deicas para impedir cualquier tipo de contacto. Esta situación generó una profunda indignación en los seres queridos del músico, quienes lamentan que una amistad de décadas terminara fracturada de esta manera.

El entorno cercano asegura que el acordeonista conservó hasta sus últimos días el deseo de recomponer el vínculo y dejar atrás todos los rencores. Incluso intentó gestionar un encuentro para asistir juntos al homenaje que Los Palmeras recibieron en los premios Martín Fierro, pero sus esfuerzos fracasaron. "En noviembre, durante días llamaba a Cacho y los hijos no le daban respuesta", relató el periodista al exponer las trabas que sufrió el artista para comunicarse con su colega.

La partida de Marcos Camino dejó esa esperada charla como una cuenta pendiente, ya que murió sin poder reencontrarse con quien fue su compañero de ruta. Lejos de calmarse las aguas tras el velorio, el enfrentamiento escaló cuando Sandra, la viuda del músico, buscó acercarse para pedir explicaciones sobre el alejamiento. "Y Sandra les mandó mensajes por privado, después recibe un mensaje de Cristian: 'No nos contactes nunca más en tu vida'", contó Ochoa sobre la tajante reacción que recibió la mujer.

Ante semejante destrato, Sandra decidió hacer público su enojo en las redes sociales mediante un descargo dirigido directamente contra Cristian. "Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible", disparó sin filtros para dejar en evidencia la gravedad de la pelea. De este modo, el legado musical de dos figuras centrales de la cumbia quedó envuelto en acusaciones cruzadas y un doloroso quiebre familiar que parece no tener retorno.