Tras la muerte de Soleimani, Irán anunció que ya no limitará su desarrollo nuclear

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Irán anunció hoy que ya no limitará su desarrollo nuclear, a lo que se había comprometido en el acuerdo de 2015 con las restantes potencias, y cruzó nuevas amenazas con Washington, como consecuencia del asesinato de su general Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos.



“La República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear”, dice un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional iraní emitido esta noche, tras haberse reunido de urgencia.



“Por lo tanto, el programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las limitaciones a su investigación y desarrollo”, agrega la nota, citada por el diario The New York Times y la agencia de noticias Europa Press.



Teherán había anunciado la primera reducción de sus compromisos del pacto en mayo pasado, al cumplirse un año del retiro de Washington de ese acuerdo y de la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a Irán.



Mientras tanto, Teherán recomendó a Washington que retire sus tropas de Medio Oriente y agitó la posibilidad de ataques inminentes.



El presidente del parlamento iraní, Alí Lariyaní, sostuvo que la muerte de Soleimani “puso en peligro la seguridad de la región y la vida de los estadounidenses presentes en esta vasta región”, y aconsejó a estos últimos que “antes que nada, será mejor que se aferren a sus sombreros y corran”.



Y el secretario del influyente Consejo para la Determinación de las Opciones, Moshen Rezai, advirtió que "si Estados Unidos realiza un nuevo ataque después de la represalia iraní" por la muerte de Soleimani, Irán "borrará a Israel del mapa".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió hoy por Twitter que "estas publicaciones en los medios servirán como notificación al Congreso de Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de Estados Unidos, Estados Unidos responderá rápida y completamente, y tal vez de manera desproporcionada".



Trump había dicho ayer que tenía identificados 52 objetivos en Irán para responder “muy rápido” y “muy fuerte” a eventuales represalias de Teherán por el asesinato de Soleimani.



No obstante, el jefe del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Irán, general Ahmad Reza Pourdastan, afirmó que tras el asesinato de Soleimani, Estados Unidos pidió "la mediación de 16 países" para que Teherán "no muestre reacción o si quiere mostrar reacción asesine solo a uno de los gobernantes estadounidenses", según la agencia iraní Fars.



De hecho, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reconoció que existe "una probabilidad real" de que Irán adopte represalias contra objetivos estadounidenses.



Asimismo, la coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció hoy la suspensión de sus actividades de apoyo y entrenamiento de las tropas iraquíes en su lucha contra la organización yihadista Estado Islámico, en coincidencia con la resolución del parlamento de Irak de expulsar a las tropas extranjeras de su territorio.



En Bagdad, seis misiles cayeron sobre el centro de la ciudad -tres de ellos en la custodiada Zona Verde donde tienen su sede muchas embajadas, y dos de estos muy cerca de la representación estadounidense- y dejaron seis heridos, según la televisora Al Jazeera.



Paralelamente, los llamados a la venganza se multiplicaron tanto en Bagdad como en Teherán, mientras Washington decidió mandar a Kuwait unos 2.800 soldados -que se suman a los 750 enviados esta misma semana- para hacer frente a las amenazas.



“La fecha del asesinato de Soleimani es un punto de inflexión en la historia de la región, no solo para Irán o Irak; es el comienzo de una nueva era”, advirtió el secretario de Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante un discurso en honor al militar iraní muerto.



En tanto, cientos de miles de personas salieron hoy a las calles de diferentes ciudades de Irán, con epicentro en Avhaz, para despedir a una de las figuras más importantes del país y reclamar una respuesta al crimen.



En ese contexto, el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, convocó para mañana en Bruselas a una reunión de urgencia de los embajadores de los países miembros y el papa Francisco pidió anteponer “diálogo” y “autocontrol” ante el “terrible clima de tensión”, según las agencias de noticias DPA y ANSA.



“En muchos lugares del mundo se percibe un terrible clima de tensión; la guerra solo trae muerte y destrucción; llamo a todas las partes a mantener encendida la llama del diálogo y el autocontrol, y a alejar la sombra de la enemistad”, dijo el pontífice durante el rezo del Angelus, en la plaza San Pedro, en el Vaticano.