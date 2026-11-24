Guido Kaczka atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras confirmarse el fallecimiento de su madre, ocurrido el pasado sábado luego de luchar contra una enfermedad. El reconocido conductor regresó este lunes a los estudios de la radio La 100 para retomar la conducción de su ciclo No está todo dicho, espacio que eligió para abrir su corazón frente a los oyentes y explicar los motivos de sus recientes ausencias laborales.

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada, el animador relató las horas de angustia que transitó junto a sus seres queridos durante la internación clínica. "La verdad es que vengo con unos días muy tremendos, porque todos estos días venía de manera intermitente acá porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció anteayer", confesó al iniciar la transmisión matutina.

El presentador detalló cómo vivió la espera en el centro de salud capitalino y el impacto emocional que genera la pérdida de un ser querido. "Ayer estuve con mi familia y, mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos, lo que no queres que pase, pero sí queres que no sufra más la persona que vos queres, te va la vida como flashes, te van pasando cosas", expresó ante el silencio de sus compañeros de equipo.

En medio de esa profunda reflexión, Kaczka resaltó la calidad humana de los profesionales que asistieron a su madre y describió la dificultad de abordar la muerte frente a los niños de la familia. "Ves el trabajo de los médicos, los enfermeros. Y seguramente nos pase a todos algo parecido y pensas '¿cómo puede ser la vida?' Y no entendes. Cuando tenes hijos pensas que al final no les podes explicar, te preguntan cosas para lo que no tenes explicación", señaló con evidente tristeza.

La sensación de vulnerabilidad ante el destino inevitable fue otro de los ejes centrales de su descargo radial en la mañana del lunes. "Tenes sentimientos de impotencia muy grande, sentís que no podes cambiar las cosas, más los que creemos que podemos hacer un montón de cosas y te das cuenta que no es así", manifestó el conductor al analizar los límites humanos frente a la pérdida.

Durante su testimonio, el referente televisivo y radial sorprendió al revelar un pensamiento vinculado al astro del fútbol argentino que le sirvió de consuelo en medio del dolor. "Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá y pensaba 'Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera'", explicó sobre cómo logró dimensionar la realidad frente a la muerte.

Para poner en palabras su estado anímico, decidió compartir con su audiencia la lectura del célebre poema Después de un tiempo, texto históricamente atribuido a Jorge Luis Borges. "Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma", comenzó recitando al aire con tono pausado y conmovido.

La lectura continuó profundizando en las enseñanzas que dejan las experiencias dolorosas y la aceptación de las derrotas cotidianas. "Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos", leyó el animador.

El mensaje también hizo foco en la necesidad de valorar el presente ante la incertidumbre del porvenir y la fragilidad de los proyectos futuros. "Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad", agregó durante su intervención en el estudio.

Avanzando con el texto literario, el conductor enfatizó la importancia de la fortaleza interior para atravesar los momentos de mayor adversidad emocional. “Después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema, así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores", recitó ante el atento seguimiento de la audiencia.

Para dar por finalizada la lectura del poema, eligió unas líneas cargadas de resiliencia y superación personal frente al duelo que atraviesa. "Uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Uno aprende y aprende y cada día uno aprende”, concluyó antes de retomar la rutina habitual del programa radial.

Sobre el cierre de su emotivo monólogo, Guido Kaczka dedicó unas últimas palabras de agradecimiento hacia el legado de su madre y el acompañamiento de su entorno laboral. “Así que acá estoy, mi mamá me enseñó un montón de cosas, yo aprendí un montón de cosas pero sigo acá: aprendiendo con ustedes”, finalizó rodeado por el afecto de todo su equipo.