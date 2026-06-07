La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, ícono del rock nacional y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conmocionó al país y movilizó a miles de fanáticos que comenzaron a concentrarse en Villa Domínico para despedirlo. El artista falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, tras sufrir un ACV hemorrágico. Padecía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

El velatorio se realiza este domingo desde las 11 en el Polideportivo “José María Gatica”, ubicado sobre avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores, partido de Avellaneda. Desde su entorno confirmaron que la despedida será “hasta que haga falta”, con el objetivo de que todos los seguidores puedan rendirle homenaje.

A través de un comunicado, el círculo íntimo del músico pidió respeto y destacó el carácter emotivo de la jornada. “No será momento de rabia ni provocaciones, sino de honrarlo y cuidarnos entre todos”, expresaron, convocando a los seguidores —“redondos, fundamentalistas y marsupiales”— a transitar la despedida en un clima de unión.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desplegó un importante operativo con 1.500 efectivos policiales, junto a personal de tránsito, grupos motorizados y postas sanitarias. El objetivo es ordenar la circulación y prevenir incidentes ante la esperada masividad de asistentes.

El ingreso peatonal fue organizado a través de un corredor habilitado desde avenida Mitre y San Lorenzo hacia la calle Darwin, punto de acceso al predio. Además, se instalaron postas sanitarias en distintas intersecciones clave, como Mitre y Darwin, Mitre y Armenia, y Mitre y Sadi Carnot.

Las autoridades recomendaron asistir con tiempo, respetar los vallados y seguir las indicaciones del personal de seguridad para evitar aglomeraciones. En tanto, se dispuso la liberación de los peajes en la autopista Buenos Aires–La Plata para facilitar la llegada de los fanáticos.

Desde la madrugada, miles de personas continúan acercándose al lugar para despedir a una de las figuras más influyentes del rock argentino. Entre canciones, banderas y emoción, la despedida del Indio Solari se convierte en una manifestación masiva de afecto y legado cultural.