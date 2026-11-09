Tras encabezar una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el papa León XIV continuará este lunes con una intensa agenda en Buenos Aires. Durante la tarde, el Pontífice mantendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo, referentes de distintas confesiones religiosas y miembros del Episcopado argentino, antes de cerrar la jornada con una cena junto a los obispos.

La primera actividad después de la celebración religiosa será a las 16:10, cuando se traslade a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Allí mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral, sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Se espera que el Papa pronuncie un discurso ante los invitados.

Posteriormente, a las 17:30, León XIV llegará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, para reunirse con líderes de distintas comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas. El encuentro estará centrado en el diálogo y la convivencia entre las diferentes confesiones.

La agenda continuará a las 18:45 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Allí encabezará la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales diocesanos. Se trata de una oración litúrgica de la tarde que forma parte de la tradición de la Iglesia católica.

Finalmente, a las 19:45, el Santo Padre compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal. Esa actividad marcará el cierre de su segunda jornada oficial en el país.

Cronograma de León XIV para este lunes

1- 16:10 | Universidad Católica Argentina

Encuentro con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas, empresarios y movimientos sociales.

2- 17:30 | Palacio San Martín

Reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas.

3- 18:45 | Catedral Metropolitana

Celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y equipos sinodales.

4- 19:45 | Casa Arzobispal

Cena con los obispos argentinos.

Cómo sigue la visita de León XIV el martes

Después de completar las actividades de este lunes, el Papa viajará el martes 10 de noviembre a Córdoba. La partida desde Buenos Aires está prevista para las 7:30 y su llegada a la provincia mediterránea será alrededor de las 9.

A las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires y, a las 20:15, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.