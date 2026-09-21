Tras la reprogramación, esto es lo que tenés que saber sobre el Festi Joven

El Parque de Mayo se transforma en el punto de encuentro de la provincia para conmemorar el Dia de los Estudiantes mediante la celebracion del Festi Joven. Organizada por distintas carteras del gobierno de San Juan, la convocatoria abarca no solo a la juventud, sino tambien a todas las familias que busquen disfrutar de una propuesta al aire libre.

La jornada inicia a las 16 horas y se extendera hasta la medianoche, ofreciendo alternativas artisticas, deportivas y recreativas adaptadas a publicos de todas las edades. Entre las opciones disponibles figuran volley playa, futbol tennis, basquet, tiro de penales en parejas, skate park, bikers y rollers, parkour, freestyle, hip hop, concursos y karaoke. Paralelamente, el espacio servira para difundir iniciativas vinculadas al cuidado de la salud, el reciclaje y la separacion de residuos.

Las acciones se desarrollan en el sector oeste del parque, abarcando el Paseo de las Palmeras, los alrededores de la calle Urquiza y una fraccion importante de la calle 25 de Mayo. Para articular las presentaciones artisticas, el predio dispone de 3 escenarios distribuidos estrategicamente. El Escenario Mayor, ubicado cerca de la tribuna historica del Estadio Abierto, acoge a talentos emergentes y a las agrupaciones mas reconocidas del ambito provincial.

El Escenario La Peña, situado en las proximidades del Museo de la Historia Urbana frente al Auditorio Juan Victoria, esta dedicado a musicos, cantantes y bailarines de folclore. Por ultimo, la plataforma del Espacio Urbano se encuentra contigua al Monumento al Deporte para convocar a exponentes de disciplinas contemporaneas como rock, folk, rap, trap, k-pop, intervenciones de graffitis y danzas urbanas.

El flujo de espectaculos en el Escenario Mayor incluye las actuaciones de Dj Leo Franovich, Ensamble de Percusion y Afro Tango de la municipalidad de la Capital, Luz Danelutto, Mi combo RKT, Anita Pau, Andalucia, A todo trapo, Limbo Tecnorock, Ta Feroz, Cuerda Floja, La nueva banda, Pijama, Palo Santto y Omega.

En el Escenario La Peña se presentan CAiLE, La Quimera, Giselle Aldeco, Celina Fernandez, ADN Folk Fusion, Proyecto Tango San Juan, Surcos Malambo, Ballet Los Andes y Ballet Ikaika. El Espacio Urbano congrega a VJ Mapping, Crew Indestructibles 2.0, Ekiss, Lil Ca$h, Missile, Hip Boss, DJ Mae Problema, DJGabz, Fondo, La Transitora y Movimiento Tren.

Para el ingreso y la permanencia en el lugar, la organizacion permite acceder con bebidas no alcoholicas, mate, infusiones y alimentos, mientras que prohibe la entrada con elementos cortopunzantes. Con la finalidad de asegurar la comodidad de los asistentes, el recinto cuenta con puestos de hidratacion, servicio de ambulancias, dispositivos de seguridad, monitores urbanos y un sistema de recoleccion de residuos.

Quienes prefieran seguir la jornada de manera remota pueden acceder a la transmision en vivo mediante el canal oficial de gobierno en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=55_b5zVaQDk.