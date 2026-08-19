Tras la serie de Moria Casán, Mirtha Legrand reveló si tendrá la suya

Durante una Gala Solidaria en el Teatro Colón para ayudar al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Mirtha Legrand se refirió al auge de las series sobre figuras del espectáculo. Al ser consultada por la producción de Netflix que retrata la vida de Moria Casán, la conductora confesó que "No, no la he visto, pero me dijeron que es muy buena" sobre la obra que recorre la trayectoria de su colega.

Ante la gran repercusión de este proyecto, surgió el interrogante sobre si la Chiqui estaría dispuesta a llevar su propia historia a la pantalla chica o al cine. Sin embargo, la diva fue contundente y respondió con un "No, no" para descartar cualquier posibilidad de realizar una biopic sobre su trayectoria profesional y personal por el momento.

La prensa también aprovechó el encuentro para indagar sobre el vínculo actual entre las dos grandes estrellas, especialmente por el reciente cumpleaños número 80 de la protagonista de la serie.

Mirtha admitió que se le pasó la fecha y ante la pregunta de si se había comunicado con su colega para saludarla, explicó que "No, no llamé, pero bueno, igual le mando mi cariño desde acá" mientras enviaba un beso de forma pública a la One. De esta manera, Legrand marcó su postura frente a los conflictos mediáticos que rodean a la ficción y prefirió mantener la distancia respecto a la exposición de su intimidad en formatos de ficción.