Tras la alerta meteorológica emitida para San Juan, la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 suspendió las actividades de la feria durante este sábado 21 de noviembre. Sin embargo, los recitales previstos para la noche continúan en pie, por lo que tanto el servicio de colectivos gratuitos como el estacionamiento del predio funcionan con normalidad.

De esta manera, quienes tengan previsto asistir a los shows de Andrés Calamaro y Diego Torres podrán utilizar el operativo especial de transporte de RedTulum para llegar al Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, y regresar una vez finalizados los espectáculos.

El servicio, denominado Líneas del Sol, cuenta con 100 unidades gratuitas que conectan 23 puntos de la provincia con el predio. Para llegar a la Fiesta, los colectivos salen desde los puntos habilitados entre las 18 y las 22. En tanto, el regreso comienza a las 19 y se mantiene hasta la finalización del último espectáculo de cada noche.

Esto significa que quienes asistan a los recitales nacionales pueden utilizar el transporte público para regresar una vez terminados los shows, sin necesidad de pagar un servicio particular.

Desde dónde salen los colectivos gratuitos

El operativo está organizado en cuatro líneas identificadas por colores, que agrupan distintos departamentos:

Línea Magenta: Capital y Rivadavia. Incluye la Estación Córdoba, el Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez y dos puntos de La Bebida, además del Parador del Ciclista en Marquesado.

Línea Verde: Chimbas y Albardón. Tiene salidas desde la plaza y el parque de Chimbas, además de la plaza departamental de Albardón.

Línea Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio. Incluye las plazas departamentales, Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, la Terminal de Caucete y Las Chacritas.

Línea Amarilla: Rawson, Pocito y Sarmiento. Tiene paradas en Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, la plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Media Agua y Los Berros.

Las unidades llegan hasta un sector especialmente dispuesto dentro del predio, cerca de los accesos a la feria temática y los escenarios.

Más de 13.500 personas se movilizaron durante la primera noche

El operativo de transporte tuvo un movimiento importante durante la jornada inaugural de la Fiesta del Sol. Según los datos difundidos por el Ministerio de Gobierno, más de 13.500 personas llegaron al predio mediante la combinación de los colectivos gratuitos de RedTulum y los vehículos de alquiler.

Dentro de ese total, las Líneas del Sol realizaron más de 100 recorridos de ida, con un promedio de 45 pasajeros por unidad. Esto representa alrededor de 4.500 personas trasladadas en colectivos.

Para el regreso se dispusieron más de 130 viajes desde el Estadio del Bicentenario hacia los distintos puntos de origen.

Con este esquema, el operativo de transporte se mantiene activo para acompañar los recitales de esta segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol.