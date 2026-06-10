

A pocos días de celebrar la Copa del Mundo 2026, Rodrigo De Paul se mostró eufórico con el momento que atraviesa el seleccionado argentino. “Llegamos muy bien al Mundial, ahora tenemos que competir para irnos el último día”, dijo el futbolista del Inter Miami después del amistoso y la goleada ante Islandia por 3 a 0.

El hombre surgido en Racing aclaró que “en los entrenamientos el grupo está muy bien. La competencia interna es buena y eso ayuda”. Y fue más allá: “Argentina siempre es candidato, la gente se ilusiona y nosotros también. Ganamos la última Copa América, el último Mundial y estamos muy ilusionados”.

De Paul estimó que van “a dejar todo lo que se tiene y un poco más. La unión que tuvimos en Qatar se mantiene”. Por su parte, uno de los nuevos, José López, expresó que "el cariño y el apoyo de la gente es increíble. Cuando salió la lista fue una sensación única, la que más disfruta es la familia".

López fue titular ante los islandeses, y luego le dejó su lugar a Lautaro Martínez. En relación a su posición en el campo, el ex Lanús indicó que el técnico le pide “lo mismo que se viene haciendo en Palmeiras. No esperar tanto en el área, sino salir y llegar desde atrás”.



