Tras las polémicas, las frases más resonantes de Martín Demichelis

River Plate obtuvo un triunfo ante Argentinos Juniors y Martín Demichelis habló tras las polémicas. El encuentro sufrido se llevó a cabo en el estadio Monumental el pasado domingo. Luego que el árbitro anulara dos goles del “Bicho” y le concediera dos penales al “Millonario”, la victoria finalizó con un 2 a 1. Después, durante la conferencia de prensa, "Micho" no dudó en expresar lo vivido.

Martín Demichelis comenzó diciendo: "Me quedo con una grandísima imagen del Monumental, que está hermoso. El mundo River vivió un momento particular. Quiero premiar el comportamiento de los hinchas, que cuando más los necesitábamos se hicieron sentir y me quedo con el resultado. Seguramente hay muchas cosas por mejorar. Me encantó ver esa armonía en el mundo riverplatense. De eso se trata, es una forma de ser, una filosofía de vida".

"Cuando salieron los campeones del mundo la hinchada empezó a cantar por River. Los campeones han tenido su reconocimiento que merecido lo tienen. Me alegro que hayan reaccionado así. Soñaba con una victoria y con el estadio lleno. Me voy feliz a casa. No tengo redes sociales y me tengo que poner a trabajar en lo que viene, planificar el partido ante Tigre. No me puedo frenar en lo que se vaya a decir de esas jugadas", expresó Martín.

Más declaraciones de Martín Demichelis

Por otra parte, en cuanto al polémico arbitraje por parte de Fernando Rapallini, quien anuló dos goles de Argentinos y le concedió dos penales a River Plate, Demichelis aclaró lo siguiente: "No voy a hablar de los árbitros mientras esté acá. Si lo tengo que hacer lo haré de una forma muy breve. No sé si salimos perjudicados o beneficiados o si fueran certeras las decisiones, pero el partido se terminó".

Para sentenciar, Demichelis no dudó en elogiar a Salomón Rondón, el venezolano que se incorporó en River para reforzar el ataque. El jugador antes mencionado ingresó en el segundo tiempo en lugar de Miguel Borja. "Demostró su jerarquía. Apoyando, aguantando, haciendo la pausa, jugando para los costados. Lo conozco más que ustedes y sé que estando bien físicamente, que todavía no lo está, nos va a elevar el nivel del plantel".