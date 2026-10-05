Tras las quejas por el estado de la cancha del COP Arena, la organización del Mundial de hockey sobre patines de Asunción informó que todos los partidos previstos para el 5, 6 y 7 de octubre se disputarán en el SND Arenita. La modificación alcanza a la Selección Argentina femenina Senior y a la Sub 19 masculina, que tendrán cuatro encuentros entre lunes y martes.

La decisión fue comunicada oficialmente bajo el argumento de “trabajos previstos” en la pista del COP Arena y llegó después de una jornada en la que jugadores y entrenadores remarcaron las dificultades que presentaba el piso.

Luciana Agudo, capitana de Las Águilas, había sido contundente luego del triunfo argentino por 5 a 1 frente a Suiza. “La verdad que nos costó un montón, o sea, no se puede patinar directamente”, afirmó en diálogo con GRUPO HUARPE.

La sanjuanina también explicó cuánto condicionó esa superficie al juego del seleccionado: “Obviamente no pudimos demostrar lo que hemos venido entrenando todo este tiempo”.

Darío Giuliani, entrenador de Argentina, coincidió con el diagnóstico. “Es cierto que el piso costaba patinar, por lo tanto, el esfuerzo fue el doble”, explicó tras el debut en comunicación con este mismo medio.

El DT destacó especialmente el cambio de escenario para el próximo compromiso frente a Francia. “Esperemos mañana cambiar el chip de este piso y jugar en el otro formato, que es para lo que está preparado este equipo”, sostuvo.

Además, planteó que una mejor superficie permitirá explotar otras características de Las Águilas. “Esa es la idea, que mañana se puedan soltar más las chicas en su velocidad, en su técnica, que disfruten del partido”, señaló.

Giuliani también valoró la decisión de trasladar los encuentros: “Felicito a la dirigencia que tomó una buena decisión y se puede jugar un Mundial de hockey en un piso normal”.

Cuándo juega Argentina

La Selección femenina Senior volverá a jugar este lunes 5 de octubre, desde las 16, frente a Francia. El martes 6 tendrá otro compromiso de alto nivel ante España, desde las 20.

La Sub 19 masculina enfrentará este lunes a España a partir de las 12 y el martes jugará frente a Italia desde las 10.

Lunes 5 de octubre

12:00 — Argentina vs. España — Sub 19

16:00 — Francia vs. Argentina — Senior femenina

Martes 6 de octubre

10:00 — Italia vs. Argentina — Sub 19

20:00 — España vs. Argentina — Senior femenina

La organización indicó que, una vez finalizados los trabajos en el COP Arena, se evaluará nuevamente el estado de la instalación antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de la programación.