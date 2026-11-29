Tras las precipitaciones registradas durante las últimas jornadas en la provincia, este domingo 29 de noviembre se presenta con condiciones mayormente estables y un marcado ascenso de la temperatura. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima rondó los 20°C durante las primeras horas del día y la máxima alcanzará los 37°C en el transcurso de la tarde.

A lo largo de la siesta y primeras horas de la tarde, entre las 14:00 y las 20:00, el cielo permanecerá algo nublado y el viento soplará de manera leve desde el sector noroeste. En esa franja horaria la probabilidad de lluvias se ubica apenas entre el 0% y el 10%, por lo que el calor seco será el principal protagonista en todo el territorio sanjuanino.

El panorama podría presentar un leve cambio recién hacia el cierre de la jornada, a partir de las 20:00 o 21:00, cuando aumente la nubosidad. Para la noche el organismo nacional contempla una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%, con temperaturas que descenderán hasta ubicarse cerca de los 31°C o 33°C.

A diferencia de provincias vecinas como Mendoza, donde rige una alerta amarilla por tormentas, San Juan no cuenta con advertencias meteorológicas vigentes para este domingo. La inestabilidad nocturna prevista abarca al Gran San Juan, integrado por Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas, aunque por su carácter aislado no se esperan fenómenos generalizados.