Tras las vueltas, la China Suárez definió dónde vivirá con Icardi y sus hijos

La China Suárez volvió a llamar la atención con un gesto relacionado con Turquía, país en el que vivió junto a Mauro Icardi y sus hijas. La publicación reavivó las versiones sobre un posible regreso de la pareja a Estambul.

La actriz compartió un video de los festejos por el aniversario de la independencia turca y felicitó al país donde residió durante el último año. Sus hijos habían comenzado allí el colegio, aprendido el idioma y adoptado algunas de sus costumbres.

El posteo generó especulaciones sobre los próximos pasos de la China Suárez y Mauro Icardi. La pareja dejó Turquía en mayo de 2026 y sus pertenencias permanecen guardadas en una baulera, luego de que el Galatasaray les pidiera que abandonaran la vivienda que les había proporcionado.

Además, el futbolista todavía tendría asuntos pendientes en el país. El club habría querido organizarle una despedida oficial en el estadio, junto con sus hinchas y fanáticos.

La situación judicial también mantiene a Turquía como un punto importante para Icardi. Su abogada, Elba Marcovecchio, aseguró que el pedido de restitución internacional de sus hijas continúa firme y que fue presentado en ese país.

Por ese motivo, el futbolista debería vivir en Turquía para continuar con ese proceso. Sin embargo, Gustavo Méndez había señalado que Icardi no planeaba regresar a la actividad futbolística hasta diciembre y que su objetivo sería negociar su futuro en Italia.

En ese contexto, el mensaje de la China Suárez volvió a instalar una pregunta: ¿la pareja regresará a Turquía? Por ahora, ninguno de los 2 confirmó públicamente que tenga previsto volver.