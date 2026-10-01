Un partido de rugby de categoría infantil M13 finalizó en un grave escándalo de violencia física y verbal entre adultos, luego de una jugada reglamentaria en el predio ubicado en la localidad de Pocito.

El hecho, ocurrido el pasado sábado 19 de septiembre en el choque entre Universitario Rugby Club y Jockey Club, quedó documentado de manera exclusiva en el informe oficial redactado por el referee del encuentro, Rodrigo Olmos, donde se detallan agresiones físicas entre entrenadores, insultos discriminatorios dirigidos a un menor de 13 años e invasión de campo por parte de los padres.

El detonante de la jugada

El episodio se inició tras una acción típica del juego en la que un jugador del Jockey Club cometió una infracción mediante un tackle jabalina sobre un deportista de Universitario. La caída del menor local fue sumamente aparatosa e impactó de lleno en la zona de la cabeza y el cuello, lo que motivó el ingreso inmediato del equipo de asistencia médica al césped para contener al deportista caído.

Ingreso de familiares e insultos discriminatorios

Aprovechando la interrupción médica, el padre del jugador lesionado de Universitario ingresó a la cancha para constatar el estado de su hijo. Sin embargo, en el mismo acto comenzó a emitir agresiones verbales, amenazas y comentarios discriminatorios —como la expresión "negro de mierda"— dirigidos directamente al jugador menor de edad del Jockey Club por la supuesta vehemencia de su acción.

Escalada de violencia física entre entrenadores

La tensión aumentó con el ingreso del entrenador de la categoría M14 del Jockey Club, quien desde la periferia se dirigió a los gritos hacia la zona médica expresando su disconformidad por el trato dado al chico de su club. Acto seguido, el director técnico de la M13 del Jockey Club ingresó al campo y le propinó de manera inmediata un golpe de puño en el rostro al padre del jugador de Universitario.

Pese a la evidente tensión y al impacto recibido, el agredido logró contenerse manifestando repetidamente: "No voy a reaccionar, no voy a reaccionar". En respuesta a esta trompada y contribuyendo al desorden generalizado, el técnico de Universitario Rugby Club agredió físicamente al entrenador de la M13 del Jockey Club.

Invasión de campo y reclamos al árbitro

El descontrol culminó con el ingreso de un nutrido grupo de padres y acompañantes pertenecientes a la categoría M13 del Jockey Rugby Club. Esta invasión del terreno de juego derivó en reclamos permanentes, recriminaciones e imprecaciones dirigidas directamente hacia la figura del árbitro Rodrigo Olmos por parte de los adultos presentes.

Acciones judiciales e institucionales

El violento suceso ya tuvo repercusiones en el ámbito legal y deportivo. La madre del menor de 13 años agraviado radicó una denuncia penal en la Comisaría 25ª, lo que derivó en la intervención de la UFI Genérica bajo la carátula de investigación por amenazas contra el adulto involucrado.

En paralelo, tanto el Universitario Rugby Club como el Jockey Club iniciaron sumarios disciplinares internos a los involucrados y pusieron las actuaciones a disposición de la Unión Sanjuanina de Rugby (USR) a la espera de sanciones ejemplares.