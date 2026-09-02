Las Brigadas Educativas continúan con su campaña solidaria para asistir a las familias afectadas por los incendios registrados en Pocito el pasado miércoles 26 de agosto, cuando el viento Zonda y las altas temperaturas provocaron focos que arrasaron con varias viviendas de la zona de calle Alfonso XIII.

El grupo solidario sanjuanino tiene presencia habitual en esa comunidad, donde todos los sábados brinda clases de apoyo a niños. Por ese vínculo, varios de los damnificados ya eran conocidos por los brigadistas.

“Nosotros, como Brigadas Educativas, tenemos presencia en la comunidad del Alfonso XIII”, explicó Gabriel Quiroga, colaborador del grupo, a DIARIO HUARPE. También señaló que el aula donde realizan las actividades se encuentra a aproximadamente un kilómetro de la zona más afectada.

El panorama desolador y de esperanzas que rodea a la zona de incendios. (Gentileza)

Ya relevaron a familias afectadas

La asistencia comenzó apenas los brigadistas tomaron conocimiento de lo ocurrido a través de los grupos de vecinos. A partir de contactos directos y del relevamiento realizado junto con una trabajadora social del municipio, lograron identificar unas ocho familias afectadas, incluyendo hogares que sufrieron pérdidas totales.

El sábado posterior al incendio, parte de los integrantes se encargó de llevar las primeras donaciones mientras otros continuaron con las clases de apoyo.

“Fuimos con todas las que habíamos tenido contacto por teléfono, les avisamos que íbamos a ir, les llevamos donaciones”, relató Quiroga.

Además, durante esa jornada pudieron acercarse a otras familias damnificadas que habían sido identificadas por los propios vecinos y por el relevamiento municipal.

Qué necesitan ahora

Desde las Brigadas remarcaron que la campaña continúa, pero que las necesidades fueron cambiando. Si bien la ropa y el calzado fueron algunas de las primeras donaciones recibidas, actualmente solicitan priorizar otros elementos.

“Tratamos de priorizar y pedir otra clase de donaciones, como lo que serían artículos de limpieza, de higiene personal, los útiles escolares para los chicos”, explicó Quiroga.

La situación se debe a que varias familias perdieron prácticamente todo lo que tenían dentro de sus viviendas.

También son importantes las donaciones de camas, colchones, mesas, muebles y electrodomésticos, además de elementos necesarios para las instalaciones de las casas.

Ayudar a reconstruir desde cero

Los daños materiales obligaron a varias familias a comenzar un proceso de reconstrucción. Algunas estructuras presentan daños que requerirán ser derribadas, mientras que otras podrán ser refaccionadas.

En ese sentido, Quiroga destacó que ya comenzaron a llegar materiales de construcción y que también surgieron nuevas necesidades.

“Cuando uno tiene que emprender la tarea de armar desde cero su casa, hay cosas que tiene que pensar, como cables, focos y la instalación eléctrica”, señaló.

Las Brigadas también recibieron ofrecimientos de personas dispuestas a donar objetos de gran tamaño, aunque para ello necesitan coordinar el traslado.

Una comunidad que se organiza

La campaña de las Brigadas Educativas forma parte de una respuesta solidaria que involucra a vecinos, organizaciones, la Iglesia, el municipio y el Gobierno provincial.

La capilla Andacoyo también recibió donaciones y brindó alojamiento a algunas familias, mientras que vecinos de la zona organizaron sus propias colectas y ofrecieron ayuda.

“La solidaridad de la gente tanto en las donaciones como después para organizarse es muy destacable”, sostuvo Quiroga.

Desde las Brigadas remarcaron que cada colaboración es importante para acompañar a las familias durante una reconstrucción que recién comienza. No solo se necesitan elementos materiales, sino también personas que puedan colaborar con el traslado de muebles y otros objetos de gran tamaño.

El objetivo es que la comunidad de Alfonso XIII pueda volver a levantarse con el acompañamiento de todos, mientras las familias afectadas avanzan en la recuperación de sus hogares.

Dato

Para contactarse con el grupo, comunicarse al 2644433935 (Gabriel Quiroga).