El programa Garrafa Hogar 2026 consolida su impacto social en San Juan al alcanzar una cifra histórica en la mitad de su ejecución. Según los datos oficiales, en lo que va de las tres vueltas programadas por el territorio provincial, ya se han distribuido más de 9.600 garrafas. El operativo, que anteriormente dependía de financiamiento nacional, es sostenido actualmente por el Gobierno de San Juan como una prioridad para los sectores que no cuentan con conexión a gas natural.

La directora de Defensa al Consumidor de la provincia, Fabiana Carrizo, calificó el avance como un resultado positivo de la gestión en terreno.

“La verdad que un éxito en cada lugar donde estamos y en cada departamento hay distintas realidades. Llevamos ya más de 9.600 garrafas durante estas tres vueltas que estamos en los departamentos”, explicó la funcionaria a DIARIO HUARPE.

La meta para este año es ambiciosa, buscando superar ampliamente las 10.000 unidades vendidas en el ciclo 2025: “Seguramente lo vamos a superar y queremos llegar a las sextas vueltas mucho más todavía”.

Ahorro clave en departamentos alejados

El impacto del programa se siente con mayor fuerza en la periferia y en departamentos como Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia, donde el costo del traslado encarece significativamente el producto en el mercado formal. Carrizo ejemplificó la brecha de precios con el caso vallisto:

“Hoy, por ejemplo, en Valle Fértil, una garrafa de 15 te está superando los $55.000 . A través del programa está $30.000. Es una ayuda al bolsillo importante que hoy en invierno la gente no solamente cocina, también se calefacciona”.

La logística actual se apoya en el trabajo conjunto con municipios e instituciones locales que identifican las necesidades urgentes de cada rincón de la provincia. Además del beneficio económico, el programa hace hincapié en la seguridad del hogar, concientizando a los vecinos sobre el estado y la confianza que brindan las garrafas blancas certificadas frente a otras opciones del mercado.

Extensión del beneficio hasta septiembre

Debido a que el invierno comenzó de forma tardía, la proyección del consumo se mantiene alta para lo que resta de julio y agosto. Ante este escenario, el Ejecutivo provincial decidió prolongar el cronograma original.

“Vamos a terminar a lo mejor en septiembre, así como lo pidió el gobernador, para que lo podamos extender”, confirmó la directora.

El desafío para los próximos meses es completar las seis vueltas departamentales para asegurar que el beneficio llegue a quienes "realmente lo necesitan", incluyendo no solo a familias sino también a pequeños emprendimientos que dependen del gas envasado para producir. Carrizo concluyó reafirmando la importancia de la presencia estatal: