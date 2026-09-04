Tras los rumores de infidelidad, Andrés Gil habló sobre Cande Vetrano

El actor rompió el silencio público para referirse al presente de su relación con Cande Vetrano, la madre de su hijo Pino, luego de semanas atravesadas por intensas especulaciones mediáticas. Su nombre había quedado en el foco de la atención periodística al ser vinculado con los supuestos motivos de la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi. Frente a ese escenario de versiones cambiantes, el artista prefirió no alimentar los rumores y enfocar su energía en el trabajo y en la intimidad cotidiana.

A más de un año de aquella ruptura que sacudió al espectáculo, Gil afronta un presente con nuevos proyectos en las tablas. Se prepara para debutar en La Ratonera, una pieza teatral que llegará al teatro Liceo con un elenco integrado por Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Malena Solda y Betiana Blum.

Consultado por Ciudad Magazine sobre el impacto de las versiones periodísticas en su convivencia con Vetrano, el intérprete desestimó cualquier tipo de crisis actual. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, afirmó para dar cuenta de la distancia con la que transitó las repercusiones.

Su trayectoria previa le sirvió como herramienta para procesar la circulación de contenidos periodísticos sobre su vida social. “Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, explicó al repasar el episodio en el que se vio envuelto sin buscarlo.

Finalmente, remarcó que las prioridades cotidianas están alineadas con la crianza de su pequeño y el vínculo afectivo que sostiene día a día. “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó.