San Juan atraviesa una semana de contrastes térmicos marcados tras registrar la jornada más gélida de la temporada con una mínima de -3.5 grados. Según los informes meteorológicos, este martes representó el pico de bajas temperaturas, aunque se prevé un ascenso gradual en los próximos días.

La especialista Agustina Albeiro, integrante del Programa de Climatología de la Universidad Nacional de San Juan, explicó que "el frío repercute de manera intensa esta semana y esta mañana es la más helada de la semana. Tendremos mañanas y noches muy frescas porque se dispara la radiación del suelo y en ello, en las tardes con cielo despejado, el termómetro asciende".

La experta descartó la aparición de fenómenos de visibilidad reducida en el corto plazo. Al respecto detalló que "este es el peor día que se espera en frío y desde mañana, gradualmente, ascenderían las mínimas. Tampoco habrá presencia de niebla ni neblina porque no está el anticiclón superficial con aire del Atlántico, sino que tenemos la circulación contraria. Eso modifica que no haya nubosidad ni disponibilidad de humedad".

El cambio más significativo ocurrirá este viernes con la llegada del viento Zonda. El fenómeno afectará principalmente a los valles de Iglesia y Calingasta, mientras que en la zona del llano las probabilidades de descenso son escasas. Albeiro señaló que "este viernes se registrará viento Zonda en la zona de valles longitudinales de Iglesia y Calingasta. Y en el resto de la provincia, habrá viento Zonda en altura y pocas probabilidades de que descienda al llano. Con ello, la jornada será agradable".

Sin embargo, la estabilidad será breve ya que se anticipa un cambio de dirección en las ráfagas. La especialista afirmó que "llegará viento Sur, dejando un fin de semana con temperaturas más bajas de lo normal". De cara al futuro cercano, las proyecciones indican que los registros más bajos se darán en la primera semana de julio, coincidiendo con el receso escolar. Finalmente, sobre la tendencia general del invierno, concluyó que "será una estación con temperaturas por encima de lo normal, debido al impacto del calentamiento global".