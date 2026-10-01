Gonzalo Olmos recibió el alta domiciliaria después de permanecer más de un mes internado por las graves lesiones que sufrió en un accidente ocurrido el pasado 18 de agosto en la Ruta Nacional 40. El joven continuará con su recuperación en su vivienda, bajo seguimiento del Hospital Rawson y con asistencia profesional.

Según explicó su esposa, Nahir Morales, Olmos permanece con cuidados permanentes y controles médicos semanales. “Él sigue con todos los cuidados del Hospital Rawson, tanto en su medicación como también hay un enfermero que viene a casa cada tanto. Los controles médicos siguen siendo semanales”, señaló.

La nueva etapa de recuperación se desarrolla mientras la familia espera novedades sobre la adjudicación de las prótesis que necesita. Uno de los elementos principales es una prótesis craneal 3D de alta complejidad, que debe ser fabricada en Buenos Aires.

El presupuesto para los elementos necesarios se había estimado inicialmente en unos $65 millones, pero posteriormente se elevó hasta cerca de $100 millones, principalmente debido a la complejidad de la prótesis craneal.

La familia espera recibir este viernes información sobre el proceso de adjudicación. Por el momento, según Morales, todavía no obtuvieron una respuesta concreta. “Por el momento no hay respuesta de adjudicación, la situación se complica por los cambios de clima y no favorece en nada”, explicó.

Las lesiones que dejó el accidente

El accidente ocurrió el 18 de agosto, cuando Gonzalo circulaba en moto por la Ruta Nacional 40, en el tramo ubicado entre las calles Centenario y Rodríguez. Por causas que son investigadas, perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto sufrió una fractura de estallido de cráneo, múltiples contusiones y un politraumatismo grave, lesiones que requirieron una prolongada internación.

Además de la lesión craneal, Olmos presenta una lesión de consideración en una de sus manos. Actualmente tiene clavijas colocadas y los especialistas deberán determinar el procedimiento definitivo para esa zona, con el objetivo de recuperar la mayor movilidad posible.

El tratamiento contempla así diferentes prótesis, clavos y otros elementos médicos necesarios para abordar las secuelas provocadas por el accidente.

Una recuperación que continúa en casa

Con el alta domiciliaria, Olmos dejó atrás una primera etapa de internación, pero todavía enfrenta un proceso de recuperación extenso. El seguimiento del Hospital Rawson continuará con controles y asistencia médica en su domicilio.

A la situación sanitaria se suma el impacto económico para su familia. Gonzalo era el principal sostén económico del hogar y, mientras avanza su recuperación, familiares y amigos mantienen una campaña solidaria para ayudar a Nahir y a sus hijos a afrontar los gastos.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante el alias Alexis.2ori, a nombre de Nair Ayelen Morales.