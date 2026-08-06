Tras más de una década de éxitos, Ángel de Brito confirmó el final de LAM

El mundo del espectáculo recibió una noticia inesperada sobre uno de sus programas más emblemáticos. Ángel de Brito reveló en una transmisión de Bondi Live que su ciclo LAM se encamina hacia su cierre definitivo tras una década de liderazgo en la grilla de América TV. El conductor explicó que el proyecto se encuentra transitando su año 11 y que la temporada número 12, prevista para 2027, marcará el desenlace de esta etapa televisiva.

Al ser consultado sobre los motivos de este cierre, el periodista fue directo sobre sus intenciones futuras. Según sus propias palabras, "Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito... tampoco es que me voy a retirar de la televisión". De esta manera, el comunicador dejó en claro que la decisión no implica un alejamiento de los medios, sino una búsqueda de renovación profesional.

La noticia generó una rápida reacción en el ambiente, lo que llevó a que otros programas buscaran profundizar en las razones de esta determinación. Ante la consulta, De Brito mantuvo su postura relajada y argumentó que "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal pero bueno... tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa".