Riveros, sospechoso del femicidio de su pareja, recibió el alta y quedó detenido

Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quedó detenido luego de recibir el alta médica tras permanecer internado por un intento de suicidio, ocurrido después de que Camila Agustina Vechiarello fuera encontrada sin vida en una vivienda de Barreal. La Justicia investiga el caso como un femicidio.

Riveros, oriundo de Tartagal, Salta, había llegado a San Juan junto a Vechiarello, de 26 años, para iniciar una formación vinculada a Gendarmería Nacional. El joven no habría ingresado finalmente al Instituto de Formación de la fuerza por una situación relacionada con su conducta, mientras que Camila sí había comenzado su preparación como aspirante. Además, la pareja se había casado hace aproximadamente 20 días.

Vechiarello fue encontrada sin vida durante el mediodía del domingo en una vivienda de Barreal. Las primeras pericias realizadas en el lugar detectaron múltiples signos de violencia y heridas provocadas por un elemento punzocortante. A partir de esos indicios, la investigación judicial comenzó a encaminarse bajo la hipótesis de un femicidio.

Tras el ataque, Riveros habría intentado quitarse la vida en el mismo domicilio. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, habría intentado ahorcarse y fue asistido por personal médico, que posteriormente dispuso su traslado al Hospital Rawson.

El joven permaneció internado hasta la tarde del domingo. Una vez que los profesionales determinaron que podía recibir el alta, fue trasladado directamente desde el centro de salud hacia una dependencia policial, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La intervención judicial comenzó luego de que alrededor de las 12:30 del domingo se alertara sobre el hecho. Efectivos de la Policía de San Juan y funcionarios de la UFI Delitos Especiales se dirigieron hasta la vivienda ubicada en Barreal para iniciar las primeras actuaciones.

En el domicilio trabajaron peritos del Complejo Científico Forense, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio. Los especialistas realizaron el levantamiento de rastros y secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Por su parte, el cuerpo de Camila fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizó la autopsia destinada a establecer con precisión la causa de muerte y aportar nuevos elementos a la investigación.

Con Riveros detenido, la Justicia deberá ahora profundizar el análisis de las pruebas recolectadas, reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas con la muerte de la joven aspirante a Gendarmería.