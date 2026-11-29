El Colegio de Psicólogos de San Juan tiene nueva conducción para el período 2026-2028. La lista Compromiso Celeste, la única que se presentó para renovar autoridades, fue proclamada durante una asamblea extraordinaria realizada el viernes 27 de noviembre en la sede de calle General Acha, en Capital. El recambio se concretó después de meses de conflictos internos, denuncias cruzadas y la salida de la anterior junta directiva.

Mariana Ruiz asumió la presidencia, acompañada por Silvina Cattani en la vicepresidencia. La nueva comisión tendrá por delante el desafío de recuperar la estabilidad institucional y atender cuestiones vinculadas con la administración, la representación de los matriculados y el funcionamiento cotidiano de la entidad.

Cómo quedó integrada la nueva conducción

La asamblea formalizó el resultado del proceso electoral sin competencia entre agrupaciones, debido a que solo se había oficializado una nómina. La convocatoria contemplaba también la renovación parcial del Tribunal de Disciplina y otros asuntos administrativos.

Además de Ruiz y Cattani, ocuparán cargos Alejandra Manrique, en la Secretaría General; Romina Villalba, en Tesorería; José Abecasis, en Protesorería; y Mariela García Giménez, en la Secretaría Científica.

Martín Ruiz quedó a cargo de Asuntos Profesionales y Natalia Yanina Flaque Molinero de Acción Social. Como vocales se incorporaron Gabriela Cabezas, Ezequiel Vergara, Andrés Heredia y Francisco J. Suárez. El Tribunal de Disciplina quedó integrado por Analía Videla, Adrián Araoz y Silvina Dohmen.

Una renovación después de meses de conflicto

El cambio de autoridades llega luego de una crisis que se profundizó a mediados de 2026. En junio, una asamblea resolvió remover a la junta directiva anterior y poner en marcha una comisión transitoria normalizadora, encargada de conducir la transición y organizar las nuevas elecciones.

El conflicto incluyó diferencias entre autoridades y revisoras de cuentas. Estas últimas cuestionaron operaciones y procedimientos administrativos; desde la conducción saliente rechazaron las acusaciones y denunciaron hostigamiento y dificultades para ejercer sus funciones.

Según reconstrucciones periodísticas, entre los planteos aparecieron presuntos pagos sin respaldo documental, cuestionamientos sobre inversiones y aportes a la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA). Se trata de señalamientos que no pueden presentarse como irregularidades comprobadas sin una resolución de los organismos competentes.

Qué deberá definir el Colegio en esta nueva etapa

La convocatoria oficial para la asamblea del 27 de noviembre incluyó, además de la proclamación, la revisión de honorarios mínimos sugeridos, una propuesta de aumento del valor de la matrícula y la elección de integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.

Por el momento no se difundieron los resultados concretos de todas esas decisiones. Tampoco se informó públicamente un plan de trabajo detallado de la nueva presidenta, por lo que resta conocer qué medidas se aplicarán primero y qué sucederá con los cuestionamientos que marcaron la gestión anterior.

La renovación abre una nueva etapa para una entidad que representa a profesionales de la salud mental en San Juan. Su conducción deberá afrontar tanto los asuntos administrativos pendientes como las demandas de los matriculados, en un contexto en el que el costo de las consultas y las condiciones de ejercicio profesional siguen siendo temas de interés para el sector.