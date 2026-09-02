Tras Messi, se filtró la lista de los que abandonarían la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrenta horas determinantes tras el anuncio del retiro de Lionel Messi del equipo nacional. Con la partida del delantero comienza una era de recambio que él mismo inició para dar espacio a futbolistas más jóvenes que están apareciendo y merecen un lugar. Este camino ya lo transitó Ángel Di María y la lista de salidas continuará en los próximos meses.

En el programa de Yanina Latorre en El Observador, el periodista Gustavo Noriega analizó el futuro de la Scaloneta y sus integrantes. Un caso puntual es el de Leandro Paredes, quien anticipó que es muy difícil que siga y afronta una sanción de 10 fechas.

“La Selección necesita un recambio también un poco, lo pagaron en la final”, sostuvo Yanina Latorre durante el debate. A partir de ese análisis, Noriega detalló qué futbolistas dejarán el plantel en un proceso gradual.

“Paredes tiene 32, va a tener 36 para el próximo Mundial. Hay una camada que va a ser joven que son Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister”, afirmativamente explicó Noriega sobre quiénes asumirán el rol de referentes ante la ausencia del histórico capitán.

Respecto a la camada que logró los títulos recientes, varios integrantes transitan sus últimos momentos con la camiseta albiceleste. “Nicolás Tagliafico, el Dibu Martínez, de Paul y Paredes, todos esos me parece que, de acá a un año, van a ir bajándose”, afirmó el periodista.

Para concluir el análisis, Noriega remarcó las razones de la decisión de los referentes: “Solo Messi puede puede llegar a los 39 a un Mundial. Él lo dice en la carta, que vienen chicos jóvenes y que tienen derecho a aparecer. Si jugas porque tenes su trayectoria, no haces el lugar para que aparezcan los más jóvenes, y lleguen al Mundial con una trayectoria”.