Tras Messi y Otamendi, los cuatro jugadores que se retirarían de la Selección

Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso son los nombres propios que marcan la pauta en este proceso de recambio dentro del combinado nacional. El equipo inicia una nueva etapa posterior al Mundial 2026 en la que varios referentes enfrentan interrogantes sobre su continuidad en el plantel conducido por Lionel Scaloni.

La jornada del 6 de octubre marca la despedida oficial de Lionel Messi frente a Benín en el Estadio Monumental. El astro rosarino, máximo goleador histórico con 125 tantos en 207 compromisos, anunció su decisión el pasado 31 de agosto. De esta manera pone fin a un ciclo glorioso que incluyó la Copa del Mundo de Qatar 2022, las ediciones de la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el subcampeonato mundial en 2026.

Junto al capitán, Nicolás Otamendi también concreta el cierre de su paso por la Albiceleste. El marcador central de 38 años, con presente en River Plate, concluye una trayectoria de cuatro Mundiales, 139 encuentros disputados y 8 goles anotados, destacándose aquel cabezazo para la victoria 1-0 sobre Brasil en el Maracaná durante las Eliminatorias de 2023.

Antes de esta serie de despedidas, Ángel Di María ya había dado el paso al costado tras la conquista de la Copa América 2024 en Estados Unidos, registrando 145 partidos y 31 festejos en su etapa internacional. El actual jugador de Rosario Central optó por no disputar la Copa del Mundo de 2026 pese a los intentos del cuerpo técnico por incluirlo en la nómina final.

Por su parte, otros cuatro integrantes de la mesa chica analizan sus pasos a seguir sin haber formalizado un retiro definitivo. Leandro Paredes afronta 10 fechas de sanción por parte de la FIFA luego de los incidentes en la final frente a España y expresó verbalmente que "va a ser difícil que siga". Asimismo, Nicolás Tagliafico puso en duda su permanencia al manifestar que "creo que fue el último, ya no me da para otro", aunque mantiene su presencia entre los convocados.

Las situaciones de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso responden a decisiones de rotación dentro del recambio generacional. Ambos futbolistas figuraron únicamente en la citación para el choque frente a Benín, quedando al margen de las listas para medirse ante Bolivia y Burkina Faso. Las variantes tácticas y los antecedentes de lesiones pesan en el análisis de sus respectivas continuidades.

La estructura principal del seleccionado para los compromisos de la Copa América 2028 y el Mundial 2030 descansa sobre Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Entre ellos, el marcador central del Tottenham asoma como la principal alternativa para asumir la capitanía en la nueva etapa del equipo.