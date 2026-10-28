Tras perder un embarazo y divorciarse, Silvina Escudero tiene nuevo novio

Silvina Escudero volvió a apostar al amor y confirmó su nuevo romance con el empresario Caco Smith a seis meses de separarse de Federico. La bailarina fue abordada por el cronista Ale Castelo para el programa Intrusos durante un evento y decidió romper el silencio sobre su presente sentimental actual.

En medio de la entrevista en la alfombra roja, Silvina Escudero y Ale Castelo conversaron sobre la vida afectiva de la mediática luego de transitar nueve años de noviazgo y dos años de matrimonio. Con total sinceridad, la artista admitió que comenzó a salir con alguien especial en este periodo.

Al ser consultada por el movilero, la mediática lanzó la declaración "Bueno, estoy… puede ser" para dejar en claro que se encuentra en una etapa de cortejo. Poco después, Silvina Escudero profundizó sobre sus sentimientos hacia su nuevo acompañante y expresó "Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?".

Durante la charla, la bailarina resaltó el valor que le da a su tranquilidad individual antes de consolidar una pareja formal. Respecto a su crecimiento interno tras el proceso de divorcio, la modelo afirmó "Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía".

La artista dejó en evidencia que las exigencias para ingresar a su cotidianidad son elevadas debido a la paz que construyó en su hogar junto a su mascota. En relación con este requerimiento personal, Silvina Escudero sostuvo "Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me me tiene que traer un montón de felicidad".

Respecto a las circunstancias en las que nació el vínculo, la vedette aclaró que el punto de encuentro no perteneció al plano del espectáculo. Ante las preguntas del notero, la entrevistada reveló "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", resguardando los detalles exactos del encuentro.

A pesar de la discreción de la protagonista durante la nota televisiva, la identidad del candidato ya había sido revelada públicamente semanas atrás en la pantalla chica. Fue Pepe Ochoa quien expuso los primeros datos del affaire en el ciclo LAM, señalando de forma directa al hombre en cuestión.

En aquella emisión periodística, el panelista de espectáculos fue categórico y lanzó la frase "La que está viviendo un nuevo romance es Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buen mozo". El romance con Caco Smith se confirmó tras ser visto por vecinos conduciendo el vehículo de la artista.