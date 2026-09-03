Tras querer robarle el novio a Tini, Emilia Mernes reveló la verdad del chisme

Una serie de rumores surgidos sobre la artista oriunda de Nogoyá generó un inmediato impacto que motivó una contundente reacción de su entorno profesional. Frente al escenario planteado por la circulación de informaciones que calificaron como inciertas y malintencionadas, las personas que manejan su comunicación decidieron fijar su postura a través de un escrito oficial difundido en las plataformas digitales.

Vicky Roa, especialista en prensa del sector musical y de espectáculos a cargo de la comunicación de la intérprete, utilizó la red social Instagram para compartir la posición oficial del grupo de trabajo. "El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raiz de la circulación. en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa. Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al eiercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido", sostuvo la encargada de la comunicación.

El texto remarca la gravedad de lanzar versiones al público sin realizar las consultas previas a quienes gestionan la carrera de la cantante. En ese mismo sentido, la declaración añade un llamado a la ética profesional al señalar que "La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas: la credibilidad de un periodista se construve durante toda una carrera", al tiempo que cierra la postura remarcando que "Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece".