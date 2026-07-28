La Cámara Minera de Catamarca destacó el operativo que permitió rescatar a 14 trabajadores y contratistas que quedaron varados en la Puna catamarqueña durante el temporal más severo registrado en la región en los últimos 30 años. La entidad remarcó que la aplicación de los protocolos de invierno y el trabajo conjunto entre empresas, autoridades y comunidades locales fueron claves para afrontar la emergencia.

Según informó la institución a través de un comunicado, el fenómeno climático registró temperaturas por debajo de los -27°C, ráfagas de viento superiores a los 170 kilómetros por hora y acumulaciones de nieve que alcanzaron los dos metros de altura en sectores ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Los trabajadores habían quedado aislados entre Antofagasta de la Sierra y distintos yacimientos de la montaña, en una situación que movilizó a empresas mineras, contratistas, autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, bomberos, pilotos, tripulaciones y vecinos de la zona.

La entidad sostuvo que la magnitud del temporal puso a prueba los sistemas de prevención previstos para operar en alta montaña y valoró el cumplimiento de los protocolos establecidos por la normativa provincial.

Reconocimiento al operativo

En el comunicado, la Cámara Minera realizó un reconocimiento especial a la comunidad de Antofagasta de la Sierra por su participación en las tareas de rescate y asistencia.

Según destacaron, el conocimiento del territorio y la capacidad de respuesta de los pobladores fueron fundamentales para concretar un operativo que calificaron como "extraordinario y de enorme valentía".

"La protección de la vida humana fue y es la prioridad absoluta e incuestionable"

Desde la entidad señalaron que la seguridad de los trabajadores continúa siendo el principal objetivo de la industria y remarcaron que todas las decisiones adoptadas durante la contingencia estuvieron orientadas a preservar la integridad de las personas involucradas.

Lecciones para el futuro

La Cámara consideró que la experiencia obligará a replantear prioridades y estrategias para los próximos meses, con especial atención en la preparación frente a fenómenos meteorológicos extremos.

En ese sentido, adelantó que las empresas asociadas trabajarán en fortalecer la capacitación de los equipos, profundizar el desarrollo de proveedores y reforzar las herramientas de prevención y respuesta para operaciones en alta montaña.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con una minería responsable y destacó la importancia de mantener una red de cooperación permanente entre empresas, organismos públicos y comunidades para afrontar situaciones de emergencia en el territorio catamarqueño.