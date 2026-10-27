Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar nuevas declaraciones sobre su separación de Pablo "El Chato" Prada, con quien compartió 16 años de relación y tiene un hijo en común. La bailarina se refirió a su nuevo romance con Francisco Liotta y reconoció que el vínculo comenzó en circunstancias que no fueron las ideales, aunque aseguró que no se arrepiente de haber apostado nuevamente al amor.

En medio de las versiones de infidelidad que rodearon la ruptura, Sánchez habló sobre su presente sentimental y aseguró que atraviesa una etapa de importantes cambios. "Es una relación muy nueva, vamos muy bien. Vamos bien", expresó al referirse a su vínculo con el joven rugbier de 27 años.

La artista también reflexionó sobre lo que significó ponerle fin a una historia de más de una década y comenzar una nueva relación. "Así es la vida, los cambios… Es un cambio importante en la mía. Fueron 16 años de relación con Pablo, es todo nuevo y con un nene muy chiquito. Todo nuevo", manifestó.

Sin embargo, una de sus declaraciones más llamativas llegó cuando le preguntaron por qué decidió apostar nuevamente al amor pese a las circunstancias que atravesaba.

"Me la jugué. Creo que todas las personas tenemos derecho a ser felices. Eso buscaba, ser feliz. La vida es muy corta", sostuvo la bailarina, dejando en claro que su prioridad fue encontrar bienestar personal después de una extensa relación.

Lourdes Sánchez habló sobre cómo comenzó su nuevo romance

Durante la entrevista, Sánchez también contó detalles de cómo surgió el vínculo con Liotta, con quien fue relacionada sentimentalmente antes de que se confirmara públicamente su separación del productor. "Nos conocimos, ya lo conocía a él porque conozco parte de su familia. Se dio el flechazo en un momento en el que tenía que pasar. Creo mucho en las cosas que te manda el universo", explicó.

La bailarina reconoció que el comienzo de esta historia no ocurrió de la manera que hubiera deseado, aunque aseguró que acepta las circunstancias que atravesó. "No se dieron de la manera que me hubiese gustado, pero no reniego porque las cosas pasan por algo", afirmó.

Sus declaraciones volvieron a alimentar las especulaciones sobre una posible infidelidad al Chato Prada. Sin embargo, Sánchez no precisó cuándo comenzó su nueva relación ni confirmó que el romance se iniciara antes de la separación.

Actualmente, la artista divide su tiempo entre Buenos Aires y Corrientes, donde desarrolla actividades profesionales. Según contó, su nueva pareja la acompaña en algunos compromisos, aunque ambos prefieren avanzar lentamente en esta etapa.

Mientras tanto, la ruptura con Prada continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente después de que Ángel de Brito revelara que una presunta infidelidad habría sido uno de los motivos del final de la pareja.