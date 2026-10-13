Tras separarse, dijeron que Julieta Prandi lo "obligó a casarse y es tóxica"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomaron la decisión de terminar su vínculo matrimonial tras un breve período de 27 días juntos. La sorpresiva ruptura de la modelo y el cantante desató de inmediato una ola de especulaciones mediáticas en el ambiente del espectáculo argentino sobre las causas del sorpresivo distanciamiento definitivo.

En el programa emitido por Radio Rivadavia, el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio a conocer duros detalles expuestos por el entorno cercano del músico. El panelista expuso las razones vertidas por los allegados a la familia Ortega para explicar el abrupto fin de la relación que duro menos de un mes.

"Hablé con las dos partes. Yo no quiero que digan después que yo soy amigo de uno o de otro. Con la familia Ortega no hablo desde que al hijo Martín lo internaron, ¿Se acuerdan? No hablé con los protagonistas, hablé con amigos, entorno, gente relacionada. Igual sabemos que Emanuel Ortega es muy cerrado y tiene muy pocos amigos", sostuvo el comunicador.

Las declaraciones vertidas por las fuentes cercanas al artista señalaron supuestas actitudes posesivas y de control constante por parte de la conductora. Según lo relatado al aire, esas actitudes terminaron por desgastar de forma acelerada la convivencia cotidiana entre ambos durante el breve período que permanecieron casados formalmente.

"A ver, qué me dijeron de parte de él. Que Julieta Prandi es tóxica, conventillera, celosa... chicos, yo no tengo nada contra Julieta porque la conozco de la época de modelo. A ver... el entorno de Emanuel Ortega me dice eso. Y no es un entorno muy grande, porque aparte la familia es muy discreta eh... No me digan después", agregó al respecto.

Finalmente, el periodista hizo referencia a los motivos detrás de la ausencia del clan familiar en el casamiento. Las versiones aportadas por el círculo de Ortega indicaron que el casamiento se habría concretado por presiones directas de la modelo, lo que derivó en la inasistencia de sus allegados al evento institucional.

"Y esto que voy a decir ahora no me digan que él es grande eh, pero es lo que me dicen a mi, no lo pienso yo, que él se casó obligado por Julieta. Me dicen que ella lo obligó a casarse, que ella es tóxica, que ella es conventillera, que ella es celosa, que ella revisa los celulares, que es insoportable, que lo volvía loco, y me dicen que por eso la familia no fue. Ahora se entiende eso", cerró el periodista.