Tras ser acusado de infiel, Maxi López tuvo un gesto inesperado

Maxi López regresó a Argentina después de haber pasado unos días en Suiza junto a Daniela Christiansson y sus hijos pequeños. Tras desmentir versiones sobre su vida personal al asegurar que un escándalo reciente "no se lleva mi energía", el deportista se presentó en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Al respecto, la cronista Naiara Vecchio detalló que "Maxi López visitó el Hospital Gutiérrez de CABA" y puntualizó que "En el marco del mes del día del Niño, Maxi llevó hoy juguetes a los niños de Pediatría, Oncología y Trasplante de médula".

En su paso por las salas de internación, el visitante utilizó barbijo y guantes para resguardar el bienestar de los pacientes. Repartió obsequios a todos los chicos quienes lo recibieron con una sonrisa mientras él posaba para fotos con el personal médico.

Este establecimiento de salud es el mismo que la justicia vinculó con Wanda Nara, determinando que el dinero de sus multas por incumplimientos, como el escándalo en el que tardó 10 horas en entregar a sus hijas, debía dirigirse allí. Según la abogada Ana Rosenfeld, la mediática apeló esta decisión buscando realizar una donación futura y que Mauro Icardi se haga responsable por deudas alimentarias.

La jornada solidaria permitió ver al exfutbolista alejado de las polémicas mediáticas habituales mientras recorría las instalaciones. Las fotografías difundidas muestran su interacción con los niños de diversos sectores complejos del hospital porteño. Aunque hasta ahora no se conoció un aporte efectivo de la madre de sus hijos mayores, el gesto del deportista marcó una diferencia tras su llegada al país.